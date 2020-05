Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: το δεύτερο κύμα κορονοϊού δε θα είναι το ίδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχει καλύτερος χρόνος από τώρα για το άνοιγμα των σχολείων, σημείωσε ο καθηγητής που τόνισε ότι, «έχουμε θωρακιστεί για την υποδοχή τουριστών».