Αθλητικά

GP Μονακό: οικονομική καταστροφή από τη ματαίωση του

«Ίλιγγο» προκαλούν τα νούμερα που αφορούν στις οικονομικές απώλειες από την ακύρωση του πιο φημισμένου τουρνουά της F1.

Στα 100 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η απώλεια από την ακύρωση του μυθικού Grand Prix του Μονακό, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί χθες, αλλά ματαιώθηκε εξ΄ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Το GP του Μονακό, ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στη Formula 1, αποτελούν μαζί με τον αγώνα των 24 ωρών του Le Mans και το Indy 500, το «Triple Crown» του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα, «La Gazzetta dello Sport», επικαλούμενη στοιχεία που παρουσίασε μια μελέτη του Ινστιτούτου Στατιστικών και Οικονομικών Μελετών του Μονακό, το 70% της ζημίας -70 εκατομμύρια ευρώ- αντιστοιχεί στις δαπάνες που θα πραγματοποιούσε το κοινό το Σαββατοκύριακο κατά την διάρκεια των προπονήσεων, των προκριματικών και του αγώνα. Επιπλέον, 18 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούσαν στο ποσό που θα λάμβαναν ξενοδοχεία και εστιατόρια στην περιοχή, το Μονακό και την Νίκαια. Επίσης, 10 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε μεταφορές και αγορές αναμνηστικών.

Η ματαίωση του Grand Prix του Μονακό έγινε στις 20 Μαρτίου μετά από μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της ομάδας, της FIA και της Φόρμουλα 1.

Η Automobile Club of Monaco εκτιμάται ότι δαπανά περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για προετοιμασίες, μάρκετινγκ και δράσεις για τον αγώνα.

Να σημειωθεί, ότι ακόμη, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία για την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 2020, με την ημερομηνία της 5ης Ιουλίου να παραμένει ανοιχτή. Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, προβλέπονται 15 έως 18 αγώνες για το 2020.