Αθλητικά

Super League: Το πρόγραμμα των play out

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αγώνες να πραγματοποιηθούν με θεατές στο 20% της χωρητικότητας των γηπέδων,

H αγωνιστική δράση στη Super League επαναρχίζει το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου και η διοργανώτρια Αρχή έκανε γνωστό και το πρόγραμμα των play out. Οι ομάδες από την 7η έως τη 10η θέση δίνουν τέσσερα ματς εντός έδρας και τρία εκτός έδρας, ενώ από την 11η έως τη 14η θέση, παίζουν τα τρία παιχνίδια στο γήπεδό τους και τα τέσσερα εκτός έδρας.

Tο ενδεχόμενο να διεξαχθούν οι εναπομείναντες αγώνες της Super League παρουσία θεατών στο 20% της χωρητικότητας των γηπέδων τόσο στα play off όσο και στα play out συζητείται στο Δ.Σ. της διοργανώτριας Αρχής.

Όπως έγινε γνωστό στην πρεμιέρα θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα των play out της Super League έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική

Ξάνθη-Ατρόμητος

ΑΕΛ-Αστέρας

Πανιώνιος-Βόλος

Λαμία-Παναιτωλικός

2η Αγωνιστική

Αστέρας-Πανιώνιος

Ατρόμητος-Λαμία

Βόλος-Ξάνθη

Παναιτωλικός-ΑΕΛ

3η Αγωνιστική

Ξάνθη-Παναιτωλικός

ΑΕΛ-Βόλος

Αστέρας-Ατρόμητος

Λαμία-Πανιώνιος

4η Αγωνιστική

Ατρόμητος-ΑΕΛ

Βόλος-Λαμία

Παναιτωλικός-Αστέρας

Πανιώνιος-Ξάνθη

5η Αγωνιστική

ΑΕΛ-Πανιώνιος

Αστέρας-Βόλος

Ατρόμητος-Παναιτωλικός

Λαμία-Ξάνθη

6η Αγωνιστική

Ξάνθη-Αστέρας

Βόλος-Ατρόμητος

Πανιώνιος-Παναιτωλικός

Λαμία-ΑΕΛ

7η Αγωνιστική

ΑΕΛ-Ξάνθη

Αστέρας-Λαμία

Ατρόμητος-Πανιώνιος

Παναιτωλικός-Βόλος