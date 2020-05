Κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση ναρκωτικών πίσω από προσημειωμένα χαρτονομίσματα

Πώς κατάφεραν οι Αρχές να παγιδεύσουν τον ύποπτο. Ο συνεργάτης και το «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών.

Στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 34 και 30 ετών, προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Ν. 4139/2013 ''Περί εξαρτησιογόνων ουσιών'' , του Ν. 4177/13 άρθρο 19 και του άρθρου 45 του Π.Κ.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, συντονισμένων ενεργειών και διακριτικής επιτήρησης, στέλεχος της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, εισ?λθε σε κατάστημα με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και αγόρασε από τον 34χρονο, ιδιοκτήτη του καταστήματος, προϊόντα κάνναβης συνολικής αξίας εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (158,90€) όπως παρακάτω:

ένα γραμμάριο καθαρού βάρους κατεργασμένης κάνναβης- σοκολάτας σε σφραγισμένη πλαστική συσκευασία.

δύο γραμμάρια καθαρού βάρους αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης σε σφραγισμένη χάρτινη συσκευασία.

δύο γραμμάρια καθαρού βάρους αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης σε σφραγισμένo πλαστικό κυτίο.

ένα γραμμάριο καθαρού βάρους αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης σε σφραγισμένη πλαστική συσκευασία.

έναν ατμοποιητή κάνναβης για καπνική χρήση της παραπάνω ποσότητας,

Επιπρόσθετα από τον ιδιοκτήτη του αναφερόμενου καταστήματος έλαβε ως δώρο δύο γραμμάρια καθαρού βάρους ακατέργαστης κάνναβης σε σφραγισμένο πλαστικό κυτίο.

Στη συνέχεια συνελήφθη ο 30χρονος που προσήλθε στο κατάστημα ως διανομέας των παραγγελιών κάνναβης προς πελάτες του καταστήματος και έπειτα διενεργήθηκε έλεγχος εντός του καταστήματος και της αποθήκης, με τη συνδρομή του Αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Κ9 «ΜΠΟΜΠΕΡ» όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι γραμμάρια και δέκα δέκατα του γραμμαρίου (5.456,10 γρ.) φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορες ποικιλίες,

79,70 γρ. κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

μία ζυγαριά ακριβείας και δοσομετρητής ακριβείας,

19 ατμοποιητές διαφόρων τύπων για τη χρήση κάνναβης,

μία γυάλινη και τρεις μεταλλικές πίπες εισπνοής για χρήση κάνναβης,

42 τρίφτες-θρυμματιστές κάνναβης διάφορων τύπων καθώς και μία έτοιμη παραγγελία προς παράδοση εντός Θεσσαλονίκης σε χαρτοσακούλα, περιέχουσα

μία πλαστική συσκευασία κατεργασμένης κάνναβης-σοκολάτας μεικτού βάρους δύογραμμαρίων, μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους δύο γραμμαρίων, ένα πλαστικό κυτίο περιέχον φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους δύο (02) γραμμαρίων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (1.1181,10 €) και δύο (02) κινητά τηλέφωνα.