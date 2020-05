Κόσμος

Κορονοϊός: μικρή αύξηση των νεκρών στην Ιταλία

Στη Λομβαρδία, νεκροί και κρούσματα παραμένουν περισσότερα από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 232.664. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.340. Παράλληλα, 155.633 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 232.248 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.229 άνθρωποι ενώ 152.884 είχαν θεραπευθεί. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 111 άνθρωποι και καταγράφηκαν 416 νέα κρούσματα, ενώ 2.749 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 450 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 6.680 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 36.561 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν μείωση: νόσησαν 100 λιγότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 24 περισσότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι είναι 509 περισσότεροι.

Σε 11 ιταλικές περιφέρειες επί συνόλου είκοσι ενός, σήμερα δεν καταγράφηκαν θάνατοι, αλλά στη Λομβαρδία, νεκροί και κρούσματα παραμένουν περισσότερα από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Μέχρι αυτή την στιγμή, πάντως, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε επιβεβαιώνει ότι από τις 3 Ιουνίου οι Ιταλοί θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα σε όλη την χώρα.

Αρνητικές αντιδράσεις, τέλος, προκάλεσε στο Μιλάνο η κινητοποίηση, σήμερα, των «πορτοκαλί γιλέκων»: πρόκειται για πολίτες που ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης Κόντε, την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα της λιρέτας και αμφισβητούν την επικινδυνότητα του κορονοϊού. Περίπου εκατό διαδηλωτές έδωσαν ραντεβού στην πλατεία του Ντουόμο, χωρίς να φορούν χάρτινες μάσκες και χωρίς να τηρήσουν τις αποστάσεις ασφαλείας. Ο ιταλικός Τύπος αναφέρει ότι οι σε βάρος των συμμετεχόντων θα ασκηθεί δίωξη για παραβίαση των μέτρων που σκοπό έχουν να περιορίσουν την μετάδοση του κορονοϊού.