Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε διαμέρισμα

Αν και η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης, είχε τραγικό αποτέλεσμα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το πρωί της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σπίτι ανασύρθηκε νεκρή μία 84χρονη, η οποία έφερε εγκαύματα.

Όταν οι Πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι, η φωτιά που ήταν μικρής έκτασης είχε σβήσει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα ξέσπασε στο υπνοδωμάτιο, καθώς είχε καεί και το κρεβάτι.