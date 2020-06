Κοινωνία

Συναγερμός στον Υμηττό: Έρευνες για αγνοούμενο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας συμμετέχουν στις έρευνες.

Έρευνες για αγνοούμενο άτομο βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης σε εξέλιξη, στον Υμηττό.

Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις «χτενίζουν» την ορεινή περιοχή, στον Καρέα.

Στις έρευνες της Πυροσβεστικές που διενεργούν έξι πυροσβέστες με έναν σκύλο και τρία οχήματα, συμμετέχουν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ..