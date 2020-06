Αθλητικά

Γιαννακόπουλος: Ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση!

Το κλείσιμο του δικού του κεφαλαίου από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού». Πόσο πωλείται η ΚΑΕ.

Το κλείσιμο του δικού του κεφαλαίου από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο «ισχυρός άνδρας» του «τριφυλλιού» στα γραφεία της ΒΙΑΝΕΞ.

«Πέρυσι είχα πει ότι αν δεν μπει στις ράγες ο Βοτανικός, θα δώσω το management σε άνθρωπο της εμπιστοσύνης μου. Από αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση για 25.000.000 ευρώ. Βλέπετε στα 33 αυτά χρόνια δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να εκτιμήσουμε ποτέ την αξία αυτής της ομάδας. Αυτή που σύμφωνα με τους ειδικούς εκτιμητές, η αξία της φτάνει στα 75.000.000 ευρώ. Τα 34.000.000 για το σήμα και στο σύνολο στα 75.000.000 ευρώ.

Μέχρι να βρεθεί αγοραστής, η ΚΑΕ θα πορευτεί υπό ανθρώπους εμπιστοσύνης, χωρίς την παραμικρή εμπλοκή μου, με τον Μάνο Παπαδόπουλο και τον Τάκη Τριαντόπουλο. Από σήμερα αυτοί τρέχουν εξ ολοκλήρου τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες δουλεύαμε για να εξασφαλίσουμε τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

Σκοπός μου ήταν να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο αισθητή η οικονομική βοήθεια από τον Γιαννακόπουλο. Αφήνω τον Ερασιτέχνη πάλι ισχυρό, χωρίς χρέη. Αφήνω τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ως πρωταθλητή και καθαρό από υποχρεώσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους, όπως ο Κώστας Πετράκης και ο Τάσσος Στέφανου, που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και ο Μιχάλης Γεωργαντής, ο Τάκης Τριαντόπουλος και ο Μάνος Παπαδόπουλος. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά.

Η αγάπη που εισπράττω από τον κόσμο μου δείχνει ότι έκανα καλή δουλειά. Θα λέω ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι για την καλύτερη ομάδα που είδε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός,» ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να μεταπηδήσει από την Euroleague στο Basketball Champions League.

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ήταν χείμαρρος για ακόμη μία φορά, κάνοντας αποτίμηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αναλύοντας τα κεφάλαια Βοτανικός, PAO Alive, Euroleague, Λεωφόρος, Ολυμπιακός και κρατώντας για το τέλος τη «βόμβα» της αποχώρησης του από την «πράσινη» ΚΑΕ και τον Ερασιτέχνη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ. Εδώ και ένα μεγάλο διάστημα, όλο αυτό το διάστημα έχω διαβάσει πολλά. Πραγματικά είστε κάποιοι που αξίζετε βραβείο επιστημονικής φαντασίας. Το μόνο που δεν έχετε γράψει είναι ότι αλλάζω ομάδα και αναλαμβάνω άλλο σύλλογο Με ένα κλικ στο youtube θα είχατε πάρει όλοι τις απαντήσεις σας χωρίς να γράφετε υπερβολές και ψέματα (σ.σ. παρέπεμψε σε συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει στις 28 Ιουνίου του 2019).

Το να μπαίνετε σε μια διαδικασία για να γράφετε όλες αυτές τις ανακρίβειες, το θεωρώ τουλάχιστον άτιμο. Λίγες ημέρες πριν, ένας από τους πιο πιστούς συνεργάτες του πατέρα μου, ο Μιχάλης Γεωργαντής, μου έδωσε έναν φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα ποσά που έβαλε η οικογένειά μου μέχρι το 2012. Το ποσό αυτό πέρα από κάθε αμφισβήτηση είναι 372.800.000 ευρώ. Από το 2012 και μετά, είτε μέσω προσωπικών χρημάτων είτε μέσω χορηγιών έχουν μπει στον Παναθηναϊκό ακόμη 63.000.000 ευρώ, σε αυτά προσθέστε όσα μπήκαν στην πολυμετοχικότητα.

Η οικογένειά μου έχει βάλει στον Παναθηναϊκό πάνω από 450.000.000 ευρώ. Κανονικά λοιπόν, όταν εγώ κι η οικογένειά μου έχουμε δαπανήσει τόσα χρήματα, δεν θα έπρεπε να πούμε τίποτα και σε κανέναν. Έχω μάθει όμως να κοιτάζω τον κόσμο στα μάτια και να λέω την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι αυτή. Πρώτα πρέπει να κάνω έναν απολογισμό για ό,τι έγινε πέρυσι. Επειδή κάποιοι έχουν αδυναμία στα λογιστικά, θέλω να πω ότι παρέλαβα ένα χρέος στα 3.600.000 ευρώ, το οποίο πλέον έχει φτάσει στις 550.000 ευρώ, το οποίο είναι ρυθμισμένο. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αποτρέψαμε να δοθεί ακόμη ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό στα χαρτιά. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, όρθιος. Αυτό το κατάλαβαν τόσο οι φίλοι όσο κι οι εχθροί. Αυτό που αναγνωρίζω ως μεγαλύτερο κέρδος είναι η λειτουργία των ακαδημιών, η υγεία και το χαμόγελο των παιδιών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πάμε στο μπάσκετ. Η χρονιά ξεκίνησε με μια δυσάρεστη έκπληξη, εκεί που πιστεύαμε ότι θα πορευτούμε με τον Ρικ Πιτίνο, αυτό δεν κατέστη ικανό. Πάλι γράφτηκαν σημεία και τέρατα. Έτσι δόθηκε το τιμόνι στον Αργύρη Πεδουλάκη. Η συγκεκριμένη επιλογή κρίθηκε λανθασμένη γιατί ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος να του δώσει μια δίκαιη ευκαιρία. Παρότι είχαμε αποφασίσει να πάμε μαζί μέχρι τέλους, ο Αργύρης αποχώρησε γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στον σύλλογο. Δυστυχώς ο κορονοϊός διέκοψε απότομα τη συνεργασία με τον κ. Πιτίνο. Ήμασταν στα playoffs της EuroLeague κι έτοιμοι για ακόμη ένα πρωτάθλημα. Η πανδημία δεν διέκοψε μόνο βίαια τη χρονιά, αλλά δημιούργησε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στις ομάδες. Από τα 8.000.000 ευρώ που υπολόγιζα ότι χρειάζονταν, φτάσαμε στα 11.000.000 ευρώ. Στο πρωτάθλημα είχαμε μια ήρεμη σεζόν χωρίς τον Ολυμπιακό. Στον έναν αγώνα που δώσαμε στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό στην EuroLeague, αναγκάστηκα να φύγω στο ημίχρονο για να προστατεύσω την ίδια μου τη ζωή. Όταν εσείς γίνεστε στόχος φραστικών επιθέσεων, το κάνετε μέγα θέμα. Απλά φανταζόμουν ότι το ίδιο πρέπει να γίνεται για οποιονδήποτε απειλείται. Ενημέρωσα άμεσα την Πολιτεία και την Αστυνομία, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οι λόγοι... γνωστοί».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

«Πάμε στο κεφάλαιο "Βοτανικός". Αυτό που αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού. Αρχικά το σχέδιο της Διπλής Ανάπλασης δεν περιελάμβανε γήπεδο μπάσκετ. Γι’ αυτό ο Ερασιτέχνης είχε εκφράσει εξ αρχής αντιρρήσεις. Από την στιγμή που οι ομάδες εργασίες κατέληξαν πως μπορεί να γίνει γήπεδο μπάσκετ, η συμφωνία ήταν να παραχωρήσει τη μεγαλύτερη έκταση - φιλέτο στο κέντρο της Αθήνας. Το ποσό της αξίας της Λεωφόρου φτάνει στα 300.000.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Θα παίρναμε ως αντάλλαγμα στον Βοτανικό ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 28.000 θέσεων, ένα γήπεδο μπάσκετ 12.000 θέσεων, ένα γήπεδο για τον Ερασιτέχνη 3.000 θέσεων, και έναν χώρο για εμπορική εκμετάλλευση. Όλα τα παραπάνω κοστολογούνταν στα 125.000.000 ευρώ, με τη συμφωνία να προέβλεπαν ακόμη 40.000.000 ευρώ για τη λειτουργία του οργανισμού.

Θα ξαναπώ ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 300.000.000 ευρώ σε έκταση, για να πάρει πίσω σε έκταση και χρήματα το ποσό των 165.000.000 ευρώ. Ο Δήμος Αθηναίων θα παραχωρούσε τον Βοτανικό δια βίου για χρήση από τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς λόγω του κορονοϊού, των προκλήσεων των Τούρκων και του μεταναστευτικού, υπήρχαν καθυστερήσεις, απολύτως δικαιολογημένες όμως.

Βλέποντας ότι το PAO Alive δεν πάει καλά, τον Βοτανικό και την κατρακύλα του ποδοσφαίρου, κι έχοντας στο μυαλό μου τη συζήτηση με τον Γιάννη Αλαφούζο για μπάτζετ στα τάρταρα για να αποπληρωθούν τα χρέη που δημιούργησε ο ίδιος. Η απόφασή μου ήταν να πάμε 50-50 με τον Γιάννη Αλαφούζο στο όλο πρότζεκτ του Βοτανικού. Η απάντησή του ήταν η εξής "δεν πιστεύω ότι θα γίνει ο Βοτανικός, αλλά και να γίνει, θα χρειαστούν πολλά χρήματα, τα οποία δεν είμαι σε θέση να τα βάλω. Πριν καλά καλά προλάβω να φύγω από τη συνάντηση, όλο το περιεχόμενο της συζήτησης είχε διαρρεύσει σε media . Τότε κατάλαβα...". Είμαι ήσυχος για τον εαυτό μου, γιατί πέραν όλων των άλλων, έχω κάνει τέσσερις προσπάθειες για να αναγεννηθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στην ΠΑΕ δεν έχουν όμως διάθεση απεμπλοκής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ PAO ALIVE

«PAO Alive: Παρότι ήμουν βέβαιος για την ανταπόκριση του κόσμου και κυρίως των επιφανών Παναθηναϊκών, διαψεύστηκα οικτρά. Είχαμε σχεδιάσει καμπάνια ύψους 2.000.000 ευρώ, με πρόσωπα μύθους, όπως ο Σαραβάκος, ο Βαζέχα, ο Διαμαντίδης και ο Αλβέρτης. Με σποτ που έπαιξαν στο εξωτερικό και διάφορες ενέργειες».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROLEAGUE

«Πάμε τώρα στην EuroLeague. Η συγκεκριμένη διοργάνωση με αποκλειστική ευθύνη του κ. Μπερτομέου, έχει φτάσει στο σημείο μηδέν. Το γεγονός πως μόνο ο κακός Παναθηναϊκός και ο κακός Γιαννακόπουλος, δεν σημαίνει κάτι. Ποιος να φωνάξει; Ομάδες που ζουν από το κράτος; Ομάδες που ζουν από το 2% από τα έσοδα του ποδοσφαίρου; Η EuroLeague είναι ένα μαύρο κουτί. Οι ομάδες δεν μαθαίνουν που πάνε τα έσοδα και από πού προέρχονται. Να υπενθυμίσω ότι το 2002 απειλήσαμε να μην κατέβουμε στον τελικό της Μπολόνια, γιατί ο κ. Μπερτομέου δεν μας έλεγε που πάνε τα έσοδα. Θα σας πω εγώ που πάνε τα έσοδα. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι κρατάνε όρθια τη διοργάνωση. Φέρνουν τα έσοδα. Εμείς συντηρούμε την EuroLeague". "Είναι δυνατόν να μην ξέρεις ποια θα είναι τα έσοδα και ποια η ζημιά; Ποιος είναι αυτός που θα πει πόσα θα συμφωνηθούν ανάμεσα σε δύο άτομα; Όταν οι ομάδες έχουν χάσει το 50% των εσόδων τους, πώς γίνεται να μιλάμε για το 80% και το 85% των χρημάτων στους παίκτες.

Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη, ο εκπρόσωπος της Ρεάλ Μαδρίτης είπε πως "EuroLeague χωρίς τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει". Πολύ τιμητικό. Ας το πει κάποιος αυτό στον κ. Μπερτομέου. Στο κυνήγι του Παναθηναϊκού, είδαμε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική του 2016/17, είδαμε πολλά περίεργα αποτελέσματα, για να πέσει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε. Αντί για την Αναντολού Εφές, όπου θα παίζαμε κανονικά. Αν δεν γινόταν το μαγείρεμα του αιώνα και φυσικά η αγαπημένη μας διαιτησία. Για τη διαιτησία τι να πούμε; Για τον τελικό του 2009, τον ημιτελικό του 2012 που νομίζαμε ότι βλέπαμε Καλόπουλο και Παπουτσέλη μαζί; Τη σειρά με την ΤΣΣΚΑ; Τους καμικάζι με τη Φενέρμπαχτσε; Τη διαιτησία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και το ματωμένο καλάθι; Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει υποστεί τόσες αδικίες. Πιστεύουν ότι μπορούν να μας εκβιάσουν; Είναι υποχρέωση όλων μας να δείξουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν εκβιάζεται και να κρατάμε ψηλά τις Παναθηναϊκές αξίες. Πόσω μάλλον σε μια διοργάνωση που η ίδια υποτιμάει διαρκώς το προϊόν της. Που βάζουν τόσα εκατομμύρια για να μας κουνάει το δάχτυλο ο Ζόρντι. Μία διοργάνωση που κάθε χρόνο ενημερώνει τις ομάδες για τα λεφτά που θα λάβουν τον Σεπτέμβριο, μια διοργάνωση που είναι ο ορισμός της αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα.

Η EuroLeague επιτέλους βρίσκει ανταγωνιστή. Το BCL είναι η διοργάνωση που έρχεται κι είναι έτοιμη να σβήσει την EuroLeague. Πριν από δύο χρόνια, είχαμε αντιληφθεί πως δεν ήταν ακόμη έτοιμοι. Τώρα πλέον είναι. Ακόμη κι αν η EuroLeague ήταν ο παράδεισος που ονειρεύεται ο Μπερτομέου, προσωπικά θα έπαιρνα την απόφαση για το BCL για να αποδείξουμε πως ο Παναθηναϊκός δεν εκβιάζεται από κανέναν. Ο Παύλος έχει αποδείξει πως σκληρές αποφάσεις χρειάζονται. Για μένα αυτή η απόφαση είναι μονόδρομος. Επειδή όμως ο Παναθηναϊκός έχει εκατομμύρια φιλάθλους, το πού θα αγωνιζόμαστε του χρόνου πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένο. Ίσως στο τέλος αντί για το μαύρο πρόβατο που θεωρούν τον Παναθηναϊκό, να είναι ο λύκος».

«ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»

«Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος τα τελευταία τριάντα χρόνια, αυτός που φέρνει τα μεγαλύτερα έσοδα. Κι όλοι ξέρουν ότι οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές. Είπα από την αρχή πως όταν μια οικογένεια έχει βάλει περισσότερα από 400.000.000 ευρώ κι έχει φέρει τόσους μεγάλους παίκτες και σπουδαίους προπονητές, όταν έχει πάρει έξι ευρωπαϊκά, αμέτρητα πρωταθλήματα και κύπελλα, ίσως να μην χρειάζονται λόγια. Ίσως αρκούν μόνο οι πράξεις. Επειδή όμως από το 2012 έχω ακούσει και διαβάσει πολλά, ήρθε η ώρα να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας. Το τι λένε οι απέναντι οι Ολυμπιακοί δεν με ενόχλησε ποτέ. Έχω μάθει να λύνω τις διαφορές μου στο γήπεδο, εκεί που πάντα τους νικάω. Το ότι θα παίξουν για δεύτερη χρονιά στην Α2, δείχνει ότι τα έβαλαν με τον λάθος άνθρωπο. Τους εύχομαι καλή επάνοδο στη μεγάλη κατηγορία, αν, όταν και όποτε... Φέτος το κατάλαβαν και στο βόλεϊ, ότι κράτος δεν είναι ο Ολυμπιακός».

«ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΜΟΥ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥΣ»

«Θέλω να κλείσω τους λογαριασμούς μου με όλους, και με φίλους και με εχθρούς. Η μεγαλύτερη αποτυχία καταλογίζεται ως η απουσία από το Final Four. Το θέμα είναι γιατί δεν πήγαμε σε αυτό, ή γιατί δεν μας άφησαν να πάμε εκεί. Να λογίζουν κάποιοι ως αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Final Four. Όταν ομάδες - σύλλογοι που έκλεισαν τον κύκλο τους, έμειναν για χρόνια μακριά από τις επιτυχίες. Το 2012 έλεγαν οι Αγγελόπουλοι ότι θα φτιάξουν αυτοκρατορία και είδαν τον Παναθηναϊκό να παίρνει το νταμπλ, μπακ του μπακ. Ήξερα πως η σύγκριση με την εποχή του Παύλου θα ήταν αμείλικτη. Ήξερα επίσης ότι λόγω της αγάπης μου για τον Παναθηναϊκό, θα έπληττα την εικόνα μου ως επιχειρηματίας. Το σερί αυτό, το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχίστηκε. Για 25 σερί χρόνια κατακτούμε τίτλους. Το κατάφερε ο Παναθηναϊκός των Γιαννακόπουλων. Όσο εγώ προσπαθούσα, διάβαζα και άκουγα διάφορα. Μέχρι τους ισολογισμούς της ΚΑΕ φτάσανε κάποιοι για να πουν ότι δεν έβαζα λεφτά. Μετά από 12 τίτλους και 63.000.000 ευρώ. Δεν σκέφτηκαν καν το προφανές. Ότι για να είναι ένας ισολογισμός ισορροπημένος, κάποιος πρέπει να βάζει λεφτά από την τσέπη του. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο. Αυτοί που ξεχνάνε ότι κάθε χρόνο χρειάζονται 5.500.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα και άλλο μισό μπάτζετ για την εφορία. Από το 2012 και μετά, οι μοναδικές παρεμβάσεις που έκανα ήταν η μεταγραφή του Τζέισον Καπόνο κι όταν ο Σάσα Τζόρτζεβιτς ήθελε να κόψει το μπάσκετ στον Νίκο Παππά. Όλοι οι προπονητές μπορούν να το βεβαιώσουν αυτό».

«ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ... ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΥ»

«Πάμε στα πραγματικα δύσκολα. Με τις τελευταίες εξελίξεις στον Βοτανικό, κάποιοι θέλουν να γκρεμίσουν τη Λεωφόρο πριν χτιστεί το γήπεδο. Τόσο ο Δήμος και οι Τράπεζες, όσο κι οι εταιρείες που έχουν πάρει στα χέρια τους τα απομεινάρια των επενδύσεων του Βωβού, συντάσσονται για τη μεγαλύτερη αδικία που πάει να γίνει σε βάρος του Παναθηναϊκού. Μας λένε να δώσουμε τη Λεωφόρο των 300.000.000 ευρώ για να πάμε στον Βοτανικό ως ενοικιαστές. Τις εμπορικές χρήσεις να τις εκμεταλλεύεται ο Δήμος, κι όχι ο Ερασιτέχνης. Στο ξεπούλημα της Λεωφόρου αρνούμαι να βάλω την υπογραφή μου. Από την άλλη όμως, δεν θέλω να είμαι εμπόδιο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν μέχρι τις εκλογές του Ερασιτέχνη που είναι σε περίπου 20 μέρες, δεν προχωρήσει και δεν ανακοινωθεί η επίσημη συμφωνία, η πρόθεσή μου είναι να μην συνεχίσω στον Ερασιτέχνη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα συνεχίσω να συνεισφέρω οικονομικά στα αγωνιστικά τμήματα».

«ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΠΑΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ»

«Πέρσι είχα πει ότι αν δεν μπει στις ράγες ο Βοτανικός, θα δώσω το management σε άνθρωπο της εμπιστοσύνης μου. Από αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι προς πώληση για 25.000.000 ευρώ. Βλέπετε στα 33 αυτά χρόνια δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να εκτιμήσουμε ποτέ την αξία αυτής της ομάδας. Αυτή που σύμφωνα με τους ειδικούς εκτιμητές, η αξία της φτάνει στα 75.000.000 ευρώ. Τα 34.000.000 για το σήμα και στο σύνολο στα 75.000.000 ευρώ. Μέχρι να βρεθεί αγοραστής, η ΚΑΕ θα πορευτεί υπό ανθρώπους εμπιστοσύνης, χωρίς την παραμικρή εμπλοκή μου, με τον Μάνο Παπαδόπουλο και τον Τάκη Τριαντόπουλο. Από σήμερα αυτοί τρέχουν εξ ολοκλήρου τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες δουλεύαμε για να εξασφαλίσουμε τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης. Σκοπός μου ήταν να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο αισθητή η οικονομική βοήθεια από τον Γιαννακόπουλο. Αφήνω τον Ερασιτέχνη πάλι ισχυρό, χωρίς χρέη. Αφήνω τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ως πρωταθλητή και καθαρό από υποχρεώσεις. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους, όπως ο Κώστας Πετράκης και ο Τάσσος Στέφανου, που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και ο Μιχάλης Γεωργαντής, ο Τάκης Τριαντόπουλος και ο Μάνος Παπαδόπουλος. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Η αγάπη που εισπράττω από τον κόσμο μου δείχνει ότι έκανα καλή δουλειά. Θα λέω ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι για την καλύτερη ομάδα που είδε ποτέ ο ελληνικός αθλητισμός».