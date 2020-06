Πολιτική

Μήνυμα Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

Τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στο twitter.

Τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

«Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και οι Έλληνες ενωμένοι αν Ας κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της αλληλεγγύης. Δίνουμε αίμα – σώζουμε ζωές! Ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη να βοηθήσουμε το συνάνθρωπό μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός.