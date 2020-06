Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τι έδειξαν οι έλεγχοι στις πρώτες πτήσεις στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Ελέγθησαν 7.804 επιβάτες που έφθασαν στην Ελλάδα με 104 πτήσεις από 19 χώρες προέλευσης.

Η Ελλάδα ανοίγει τις πύλες της στον κόσμο με ασφάλεια επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα (08/06 - 14/06/2020), πραγματοποιήθηκαν από τη ΓΓΠΠ στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έλεγχοι για τον ιό Covid-19, σε 7.804 επιβάτες που έφθασαν στην Ελλάδα με 104 πτήσεις από 19 χώρες προέλευσης. Από αυτούς μόνο 4 βρέθηκαν θετικοί, για τους οποίους ακολουθήθηκαν τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι έλεγχοι από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς θα συνεχιστούν, ώστε να γίνει πράξη το σχέδιο για ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού. Πρώτη μας προτεραιότητα παραμένει η προστασία της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τους ελέγχους ανά μέρα: