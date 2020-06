Οικονομία

ΑΑΔΕ: Μεταβίβαση ακινήτου σε τρεις μέρες και χωρίς επίσκεψη στην εφορία

Τι προβλέπει η απόφαση, που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής...

Χωρίς καμία επίσκεψη στη ΔΟΥ και εντός τριών ημερών θα ολοκληρώνεται η δήλωση μεταβίβασης ακινήτου από τους φορολογούμενους. Αυτό προβλέπει απόφαση, που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκειμένου να απλοποιηθεί άμεσα η διαδικασία δήλωσης ακινήτου στην Εφορία. Στόχος είναι να δοθεί τέλος σε μια αναχρονιστική και χρονοβόρα πρακτική, που δημιουργούσε ουρές στις Εφορίες, τριβές και ταλαιπωρία για τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η λύση, στην οποία έχουν καταλήξει στην ΑΑΔΕ, και η οποία θα εφαρμοστεί μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, περιλαμβάνει τα εξής:

1.Οι κάθε είδους αιτήσεις ή δηλώσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου (συστημένο), courier ή e-mail, καθώς και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ. Για την υποβολή των αιτήσεων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr( Οι πολίτες μπορούν να βρουν στο gov.gr όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου).

2.Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα (auto-reply), το οποίο αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής της δήλωσης ή αίτησης. Σε περίπτωση αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή courier, αποδεικτικό παραλαβής αποτελεί το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστολής από το ταχυδρομείο ή την εταιρεία courier.

3.Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, οι δηλώσεις και αιτήσεις διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών.

4.Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης, ο πολίτης ενημερώνεται με μήνυμα στο TAXISnet, όπου αναρτάται και το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητικού, που αιτείται.

5.Δεν χρειάζεται καμία επίσκεψη στη ΔΟΥ για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

6.Εντός 60 ημερών από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων, γίνεται επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου με την κείμενη νομοθεσία. Αν διαπιστωθούν σφάλματα, αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Αν ο πολίτης δεν ανταποκριθεί εντός των προθεσμιών, εκδίδεται εντολή ελέγχου, ο οποίος και διενεργείται υποχρεωτικά.

Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι με αυτή τη λύση οι πολίτες και οι συμβολαιογράφοι θα εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και με διαφάνεια, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά στις Εφορίες, οι οποίες είναι ήδη πολύ επιβαρυμένες με τα κάθε είδους αιτήματα εξυπηρέτησης των πολιτών, που συσσωρεύτηκαν από την έναρξη της κρίσης του κορονοϊού. Χαρακτηριστικά, από τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ φαίνεται ότι από τα μέσα Μαρτίου έως και τα τέλη Μαΐου, οι εφορίες της χώρας δέχθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήματα εξυπηρέτησης μέσω μέιλ και τηλεφώνου και ανταποκρίθηκαν σε 850.000.

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες πληροφορικής της ΑΑΔΕ επισπεύδουν την ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, η οποία ανεστάλη στα τέλη του 2019, λόγω του αιτήματος των συμβολαιογράφων, που ζήτησαν χρόνο προσαρμογής και εκπαίδευσης στο νέο σύστημα δηλώσεων. Στόχος είναι μέσα στο 2020 να έχει γίνει ψηφιακή τουλάχιστον η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που αποτελεί και το μεγαλύτερο όγκο των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου.?