Αθλητικά

Βαρύ πένθος για την Λας Πάλμας: Νεκρός 17χρονος παίκτης των ακαδημιών

Τραγικό τέλος για νεαρό άσο των ακαδημιών της ισπανικής ομάδας. Νεκρός κι ένας 15χρονος φίλος του.

«Μαύρη μέρα» για την οικογένεια της ποδοσφαιρικής Λας Πάλμας, καθώς ένας έφηβος από τις ακαδημίες της έχασε τη ζωή του στην θάλασσα.

Συγκεκριμένα, ο 17χρονος Χόρχε Σάντσεθ Βάκα, φέρεται να πνίγηκε κατά τη διάρκεια των καταδύσεων που έκανε μαζί με έναν 15χρονο φίλο του, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο.

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν απλά το θάνατο τους.

«Η Λας Πάλμας λυπάται βαθιά για το θάνατο του Χόρχε Σάντσεθ Βάκα που έπαιξε σε εμάς στα τμήματα υποδομής και προοριζόταν να έχει θέση στην ομάδα νέων τη σεζόν 2020-21.

Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στους φίλους του», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.