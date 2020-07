Πολιτισμός

Με... τσουλήθρα κατεβαίνεις τους τέσσερις ορόφους του Danish Architecture Center (εικόνες)

Η μήκους 40 μέτρων καλλιτεχνική τσουλήθρα επιτρέπει στους επισκέπτες να κατεβούν τα 15 μέτρα των τεσσάρων ορόφων του κτηρίου χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες ή τον ανελκυστήρα.

Η μήκους 40 μέτρων καλλιτεχνική τσουλήθρα του Γερμανο-βέλγου καλλιτέχνη Carsten Holler αποτελεί εδώ και λίγο καιρό μόνιμη εγκατάσταση στο εμβληματικό κτήριο BLOX που σχεδίασε το 2018 το αρχιτεκτονικό γραφείο OMA στην Κοπεγχάγη και το οποίο φιλοξενεί το Danish Architecture Center. Η DAC Slide -αυτή είναι η επωνυμία της- επιτρέπει στους επισκέπτες να κατεβούν τα 15 μέτρα των τεσσάρων ορόφων του κτηρίου χωρίς να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες ή τον ανελκυστήρα.

«Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τσουλήθρες ως συμπλήρωμα στις σκάλες, τους ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες σκάλες;» αναρωτιέται ο Holler. Και προσθέτει: «Είναι γρήγορες, ασφαλείς και εξοικονομούν ενέργεια. Και προκαλούν στον χρήστη μια αίσθηση την οποία έχουν περιγράψει ως "ένα είδος ευφραντικού πανικού σε ένα κατά τ' άλλα διαυγές μυαλό, κάπου μεταξύ απόλαυσης και τρέλας».

Η εγκατάσταση τοποθετήθηκε στο Exhibition Forum, δίπλα στις σκάλες, και το πρότζεκτ υλοποιήθηκε χάρη σε δωρεά του New Carlsberg Foundation και με τη στήριξη της φιλανθρωπικής ένωσης Realdania. Ο ίδιος ο δημιουργός της περιγράφει την DAC Slide ως «μια διαδραστική εγκατάσταση, μια ατραξιόν, ένα αρχιτεκτόνημα και ένα "έργο" που επιζητά την προσοχή σου στα συναισθήματά σου και στα συναισθήματα των άλλων».

