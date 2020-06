Αθλητικά

Πόλο: Επιβλητικός ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βουλιαγμένη

Οι Πειραιώτες εμφανίστηκαν σαφώς πιο έτοιμοι, μετά από την πολύμηνη διακοπή του πρωταθλήματος και έφθασαν σε μία άνετη επικράτηση.

Οι Πειραιώτες εμφανίστηκαν σαφώς πιο έτοιμοι, μετά από τη διάρκειας 3,5 μηνών διακοπή του πρωταθλήματος, και συνέτριψαν 12-3 τον ΝΟΒ στο κολυμβητήριο “Πέτρος Καπαγέρωφ”. Αυτό το αποτέλεσμα σημαίνει ότι, αν -όπως όλα δείχνουν- η ΚΟΕ ματαιώσει τα πλέι-οφ, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου χρειάζεται έναν βαθμό στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια της, για να πανηγυρίσει τον 8ο συνεχόμενο τίτλο της.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με δίδυμο ξένων τους Μάρο Γιόκοβιτς και Στέφαν Μίτροβιτς (οι Μπουλιούμπασιτς και Ζιβογίνοβιτς αποτελούν ήδη παρελθόν από τους Πειραιώτες), ενώ το ντεμπούτο του με το ερυθρόλευκο σκουφάκι έκανε ο 16χρονος Κωνσταντίνος Μαθιόπουλος, ο οποίος μάλιστα σκόραρε.

Από τη Βουλιαγμένη αγωνίστηκε μόνο ο ένας ξένος, ο Νίκολα Βούκσεβιτς, καθώς ο Άντριγια Μπάσιτς δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-0, 2-0, 4-2

Τα γκολ

Ολυμπιακός: Γούνας 3, Μουρίκης 2, Γενηδουνιάς 2, Δερβίσης, Κάκαρης, Γιόκοβιτς, Αρ. Χαλυβόπουλος, Μαθιόπουλος

Βουλιαγμένη: Αφρουδάκης, Κουρούβανης, Γκιουβέτσης