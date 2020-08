Υγεία - Περιβάλλον

Κοάλα: δύο βασικές αιτίες απειλούν το είδος με εξαφάνιση

Ζοφερές οι εκτιμήσεις, μετά από μεγάλη έρευνα, στην Νέα Νότια Ουαλία. Ποιες δραστηριότητες "χτυπούν" περισσότερο τα εν λόγω ζώα.

Τα κοάλα στην Πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας ενδέχεται να εξαφανιστούν ως το 2050, αν η κυβέρνηση δεν παρέμβει αμέσως για να προστατεύσει τα ίδια και το φυσικό τους περιβάλλον, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η εκκαθάριση εδαφών για την γεωργία, η ανάπτυξη των πόλεων, οι εξορύξεις και η υλοτομία είναι οι βασικότεροι παράγοντες για την καταστροφή και τον κατακερματισμό του φυσικού περιβάλλοντος των κοάλα στη Νέα Νότια Ουαλία.

Εξάλλου η παρατεταμένη εποχή των πυρκαγιών φέτος, που επιδεινώθηκε λόγω της ξηρασίας, απεδείχθη ολέθρια για τα ζώα, καταστρέφοντας σχεδόν το ένα τέταρτο του φυσικού τους περιβάλλοντος σε όλη την Πολιτεία, ποσοστό που σε κάποιες περιοχές φτάνει το 81%.

«Τα στοιχεία δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ξεκάθαρα», τονίζεται στην τελική έκθεση που εκτείνεται σε 311 σελίδες.

«Ο μόνος τρόπος τα εγγόνια των παιδιών μας να δούνε κοάλα στην άγρια φύση στη Νέα Νότια Ουαλία θα είναι αν η κυβέρνηση ακολουθήσει τις συστάσεις της επιτροπής», προσθέτει.

Η έκθεση κάνει 42 συστάσεις, περιλαμβανομένης της καταμέτρησης των άγριων κοάλα, της προστασίας του ζώου αυτού από την αστική ανάπτυξη και την αύξηση των πόρων για τη συντήρηση του φυσικού του περιβάλλοντος.

Εκπρόσωπος της Γκλάντις Μπερετζίκλιαν δήλωσε ότι η κυβέρνηση της πρωθυπουργού της Νέας Νότιας Ουαλίας θα εξετάσει την έκθεση και θα απαντήσει «εν ευθέτω χρόνω», ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ήδη δεσμευθεί 44 εκ. δολάρια Αυστραλίας για την προστασία των ζώων.