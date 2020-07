Οικονομία

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εκπτώσεων. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φετινές θερινές εκπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογος Αθηνών, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν στις 13 Ιουλίου και θα λήξουν την 31η Αυγούστου.

Παράλληλα, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 π.μ-6 μ.μ.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι:

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραμμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.

Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.