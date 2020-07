Καιρός

Καιρός: μελτέμια και τοπικές καταιγίδες την Κυριακή

Σε ποιές περιοχές θα εκδηλωθούν τα καιρικά φαινόμενα. Σε τι επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός την Κυριακή, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο και από το απόγευμα και στο Ιόνιο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 και κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου ενώ στα ανατολικά η μέγιστη, πιθανόν, θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αν και προβλέπεται αρχικά αίθριος ουρανός, από το απόγευμα και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 και κατά τη διάρκεια της ημέρας νότια νοτιοανατολικά έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 και αργά τη νύχτα στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο ουρανός θα είναι αίθριος. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ ενώ από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους, θα ενισχυθούν και τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 και στη Μακεδονία κατά τόπους 36 βαθμούς Κελσίου με τη δυτική Μακεδονία να παρουσιάζει ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος ουρανός, με τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά να αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου να εκδηλώνονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4, βαθμιαία 4 με 5 και στο Ιόνιο μετά το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, στην Ήπειρο αναμένεται η ελάχιστη να είναι τοπικά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται να είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, 5 με 6 μποφόρ ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται να επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου ενώ στη νότια Κρήτη θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, εντάσεως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Τη Δευτέρα στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα επικρατήσουν ασθενείς νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους να εκδηλώνονται στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ ενώ το βράδυ στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.