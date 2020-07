Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία πλανάται αν πιστεύει ότι οι προκλήσεις θα γίνουν ανεκτές

Η Ελλάδα θα ζητήσει την εφαρμογή του άρθρου 42 των Συνθηκών της ΕΕ, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών...

Η νέα συζήτηση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για τον κατάλογο των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας θα διεξαχθεί τον Αύγουστο και όχι τον Σεπτέμβριο, «ώστε να μπορέσουμε το γρηγορότερο δυνατό να έχουμε καταλήξει σε ένα προσχεδιασμό των ευρωπαϊκών αντιδράσεων σε περίπτωση τουρκικής παραβατικότητας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό "Star", γνωστοποίησε πως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ προειδοποίησε τους ομολόγους του ότι αν υπάρξει ζήτημα στο μεσοδιάστημα θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτου Συμβουλίου μέσα στο καλοκαίρι.

Ειδικότερα, είπε πως η Ελλάδα ζήτησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να υπάρξει κατάλογος συγκεκριμένων κυρώσεων. «Δηλαδή, βαρυτάτων κυρώσεων οι οποίες να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στην τουρκική οικονομία. Να υπάρχει αυτός ο κατάλογος, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Και η Τουρκία να ξέρει πού πηγαίνει, αλλά και εμείς να μην αφήσουμε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις μας, ως Ευρωπαίοι. Ο ελληνικός χώρος τυγχάνει να είναι και ευρωπαϊκός χώρος. Και η ΕΕ πρέπει να προασπίσει το δικό της χώρο» επεξήγησε.

Κληθείς να δώσει παραδείγματα κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ενδεικτικά: νότα για τον τουρισμό, ζητήματα που αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές και τις εγγυήσεις σε περίπτωση εξαγωγών ή εισαγωγών. Περαιτέρω σημείωσε εμφατικά πως η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και πως αν θελήσει μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην τουρκική οικονομία. «Η ΕΕ είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη, αρκεί να θελήσει να ασκήσει αυτές τις τεράστιες δυνατότητες. Και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει κράτος που δεν θα θελήσει να ασκήσει τις δυνατότητες της Ένωσης για να υπερασπίσει ένα κράτος-μέλος που δέχεται επίθεση από μια άλλη χώρα» υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα αν υπάρξει παραβίαση του εθνικού της χώρου, θα αντιδράσει και θα ζητήσει την εφαρμογή του άρθρου 42 των Συνθηκών της ΕΕ που προβλέπει την αλληλοβοήθεια των κρατών-μελών της ΕΕ σε περίπτωση που κάποια από αυτά δεχθεί επίθεση στο έδαφος της. «Για να είμαστε ξεκάθαροι και με την οικογένειά μας, την ΕΕ, αλλά και με οποιονδήποτε άλλο, την Τουρκία σε αυτή την περίπτωση, προειδοποίησα ότι η Ελλάδα θα ζητήσει μέτρα επί τη βάση του 42 αν δεχθεί επίθεση από οποιονδήποτε. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό αφορά την τουρκική παραβατικότητα» σημείωσε και προσέθεσε πως αυτό δεν το λέει απειλητικά ούτε κινδυνολογώντας, αλλά ότι είναι η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης.

Απευθυνόμενος στη γείτονα χώρα, ο κ. Δένδιας τόνισε πως η Τουρκία κάνει λάθος αν πιστεύει ότι οι προκλήσεις θα γίνουν ανεκτές. «Το τουρκολυβικό μνημόνιο είναι ανύπαρκτο. Στην πραγματικότητα αυτό που εμφανίζει η Τουρκία ως τεμάχια για τα οποία ζητά να λάβει άδειες για έρευνες και για γεωτρήσεις η τουρκική εταιρεία πετρελαίων, είναι κομμάτι της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είναι απολύτως φανερό, δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει Δίκαιο της Θάλασσας, αρκεί απλώς να κοιτάξει ένα χάρτη. Έξι μίλια από την Κρήτη, έξι μίλια από την Κάρπαθο, έξι μίλια από τη Ρόδο. Όπως είπα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, μπορεί να κολυμπήσει κανείς μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται καν να πάρει βάρκα» ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την τριμερή Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας στο Βερολίνο, ο κ. Δένδιας παρέπεμψε στην σχετική ενημέρωση κυβερνητικών πηγών και είπε πως είναι ευκταίο να υπάρχουν επαφές υπηρεσιακών παραγόντων, διαμηνύοντας μέχρι εκεί όμως. «Αν η Τουρκία θέλει αυτό να το εμφανίσει ως διάλογο για να μπορέσει να αποτινάξει από πάνω της την πιθανότητα των κυρώσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω» προσέθεσε.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θέση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο χθεσινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε ό,τι αφορά την απόφαση της Τουρκίας για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. «Το Συμβούλιο για λογαριασμό της ΕΕ, ξεκάθαρα μετά από δική μας απαίτηση, γιατί δεν ήταν αυτή η αρχική έκφραση στο ανακοινωθέν, εκδήλωσε την καταδίκη και την απαίτησή του να αλλάξει απόφαση» σημείωσε και προσέθεσε πως η UNESCO είναι αυτή που πρέπει να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία.

Συνεχίζοντας χαρακτήρισε κωμικούς τους ισχυρισμούς της Τουρκίας για το θέμα και επισήμανε πως η Ελλάδα στη Θράκη, για ένα πληθυσμό γύρω στους 150.000 ίσως και λιγότερο, έχει γύρω στα 260 τζαμιά. «Είναι νομίζω ο μεγαλύτερος κατά κεφαλήν δείκτης τζαμιών στον πλανήτη. Η Ελλάδα είναι μια χώρα-μέλος της ΕΕ η οποία αυτονόητα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η τελευταία χώρα από την οποία περιμένουμε να μας κάνει μάθημα για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι η Τουρκία. Αφού βελτιώσει η Τουρκία τον δικό της εσωτερικό φάκελο τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων του Τύπου, μετά ας έρθει να μας εξηγήσει και σε εμάς» συμπλήρωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για το τέμενος στο Βοτανικό, επικαλούμενος την απάντηση του πρωθυπουργού στον Τούρκο Πρόεδρο για το θέμα, ανέφερε πως δεν θα γίνει επειδή το ζητάει η Τουρκία, αλλά επειδή πρέπει οι μουσουλμάνοι να έχουν κάπου να προσεύχονται στην Αθήνα. «Αυτό είναι θέμα της ελληνικής εσωτερικής έννομης τάξης, απόφαση της συντεταγμένης ελληνικής πολιτείας που ο πρωθυπουργός δήλωσε πως θα την πραγματοποιήσει επειδή είναι απόφαση της συντεταγμένης ελληνικής πολιτείας, όχι επειδή το ζητάει η Τουρκία», σημείωσε καταληκτικά.