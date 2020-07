Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 16 Ιουλίου σήμερα και η Σελήνη νωρίς το πρωί θα περάσει στους Διδύμους για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα, αλλά και για να μας δώσει λύσεις από το κοντινό μας περιβάλλον για τα προβλήματα που είναι πιθανόν να δημιούργησαν σε πολλούς οι όψεις του Ήλιου με τον Δία και τον Πλούτωνα αυτές τις μέρες.

ΚΡΙΟΣ: Όσο και να τρέχεις να ξεφύγεις με το μυαλό σου από τα αδιέξοδα που νιώθεις είτε στην προσωπική σου ζωή, είτε στα επαγγελματικά, το μόνο που μπορείς να καταφέρεις είναι να καταλήγεις στο ίδιο σημείο με αυτό που ξεκίνησες. Κι αυτό γιατί ξεχνάς ή φοβάσαι να λάβεις υπόψη σου τον παράγοντα “καρδιά”, επειδή νομίζεις πως μόνο αν μετατραπείς στο λογικό φίλο σου τον “Δίδυμο” θα διορθώσεις τα κακώς κείμενα τη ζωή σου. Χαχα! Ας γελάσω… Κριός είσαι καλέ, μην το ξεχνάς…

ΤΑΥΡΟΣ : Και η Μαντόνα είναι εθισμένη στα φώτα των προβολέων, αλλά και αυτή κάποιες στιγμές φροντίζει να αποσύρεται στα ιδιαίτερα δωμάτια της, να διαλογίζεται και να πίνει νερό δεν θυμάμαι από πού, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ξεχνά να φροντίζει το πνεύμα και το σώμα της. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνεις κι εσύ σήμερα και να μην τσιμπάς με το ότι οι άλλοι μπορεί να σε δείχνουν, γιατί το μόνο που μπορεί να επιζητούν είναι λίγη από τη λάμψη σου ή να έχουν απαιτήσεις που δεν μπορείς να τους καλύψεις και στο τέλος να σε πουν και σνομπ.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Εγώ το μόνο που έχω να σου προτείνω για να μπορέσεις να τη βγάλεις καθαρή αυτή τη μέρα που η Σελήνη είναι στο ζώδιό σου είναι να βάλεις το μαγιό σου, να πάρεις την πετσετούλα σου, το βιβλιαράκι σου, τα κουβαδάκια σου και παραλία αγαπητέ, γιατί εγώ ξέρω το καλό σου... Σε κάθε άλλη περίπτωση να ξέρεις ότι υπάρχει κίνδυνος συναισθηματικών μεταπτώσεων και εκνευρισμού που με τόσο εύκολο τρόπο μπορεί να σου προκαλέσει ακόμα και ο περιπτεράς της γειτονιάς σου...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πώς γίνεται να περιμένεις να βρεις νόημα ή να πιστέψεις σε κάτι μεγαλύτερο που θα σε κάνει να υπερνικήσεις τις δυσκολίες που υπάρχουν και οι οποίες σου δημιουργούν την αίσθηση ότι έχεις παγιδευτεί σε καταστάσεις και σχέσεις που μοιάζουν να μην έχουν προοπτική, όταν διαρκώς κρίνεις τα πράγματα βάσει αίτιου και αποτελέσματος; Όσο δηλαδή μετράς τα πράγματα σε σχέση με τις πράξεις και τις συνέπειες τους, όσο βρίσκεσαι στην έδρα και απλά δικάζεις βάσει του τι είναι δίκαιο και τι όχι, τόσο θα ψάχνεις μάταια να βρεις την επαφή σου με το συναίσθημα…

ΛΕΩΝ: Από την ώρα που ξύπνησα είμαι με ένα κινητό στο χέρι και περιμένω τα μηνύματα των κολλητών Λεόντων που θα μου στείλουν για να κανονίσουμε καφέδες, ποτάκια κλπ για να μου μιλήσουν για το πνίξιμο που νιώθουν στα συναισθηματικά τους, άλλοι από τον υπερβολικό τους έρωτα κι άλλοι από την υπερβολική τους απογοήτευση και τα “τεράστια” προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ελπίζω πάντως να έχεις και εσύ φίλους σαν κι εμένα που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ότι είσαι υπερβολικός… ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Καλός-καλός, αλλά είσαι κι εσύ μη σου πατήσουν τον κάλο… Μόνο που από ότι φαίνεται σήμερα στον πατάνε με χαρακτηριστική ευκολία προκαλώντας την έκρηξη σου. Επειδή όμως κι εσύ κάποιες φορές παραλογίζεσαι, προσπάθησε να μην ξεσπάς στον πάσα ένα που θα έχει την ατυχία να πιαστεί από τη διπλανή σε εσένα χειρολαβή στο λεωφορείο τα νεύρα που μπορεί να σου έχουν προκαλέσει άλλοι. Κι επίσης, πρόσεξε σε ποιον θα ρίξεις το φαρμάκι σου σήμερα, γιατί μπορεί να είναι ο λάθος άνθρωπος.

ΖΥΓΟΣ: Θυμάσαι τη διαφήμιση με εκείνες τις μπαταρίες που όταν οι άλλες κλάταραν αυτές συνέχιζαν να αποδίδουν σαν τρελές; Ε εσύ είσαι σαν εκείνες τις μπαταρίες κι ενώ όλοι οι άλλοι έχουν ξεκινήσει να ρίχνουν τις αντιστάσεις τους και να παραδίνονται στο κάλεσμα του ήχου των κυμάτων, εσύ για άλλη μια φορά αποδεικνύεις το πόσο καλός επαγγελματίας είσαι που δεν εφησυχάζεις κι ότι ακόμα και αν έχεις πετύχει τους στόχους σου συνεχίζεις να προσπαθείς για το καλύτερο δυνατό.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Καλός-καλός, αλλά είσαι κι εσύ μη σου πατήσουν τον κάλο… Μόνο που από ότι φαίνεται σήμερα στον πατάνε με χαρακτηριστική ευκολία προκαλώντας την έκρηξη σου. Επειδή όμως κι εσύ κάποιες φορές παραλογίζεσαι, προσπάθησε να μην ξεσπάς στον πάσα ένα που θα έχει την ατυχία να πιαστεί από τη διπλανή σε εσένα χειρολαβή στο λεωφορείο τα νεύρα που μπορεί να σου έχουν προκαλέσει άλλοι. Κι επίσης, πρόσεξε σε ποιον θα ρίξεις το φαρμάκι σου σήμερα, γιατί μπορεί να είναι ο λάθος άνθρωπος.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Άκου να σου πω…Αρχικά να σου ξεκαθαρίσω ότι εγώ είμαι φίλη! Και να περάσω στο... ψητό, για να σου πω ότι το έχεις παρακάνει με το να βλέπεις γύρω σου ανθρώπους που σε ανταγωνίζονται, που θέλουν το κακό σου, που δε σε καταλαβαίνουν, που δε σε σέβονται και οι κατηγορίες έχουν τον ατελείωτο... Δε θα ήθελες να χαλαρώσεις λίγο και να αφήσεις το πνεύμα των διακοπών να μπει μέσα σου για να σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις τους φίλους απ’ τους εχθρούς; Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά η λίστα των τελευταίων έχει μεγαλώσει επικίνδυνα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τί καλημέρες και βλακείες σου λένε πρωί-πρωί, όταν εσύ δεν ξέρεις που να πρωτο-κοιτάξεις με τόσες υποχρεώσεις που έχεις σήμερα… Μήπως να χαλαρώσεις όμως, γιατί μέρα είναι και πρέπει να βγει και αυτή με κάποιο τρόπο; Και σίγουρα δεν θα έχει καλή εξέλιξη αν τσακωθείς με οποιοδήποτε δεν ξέρει τι τρέλα κουβαλάς σήμερα μες στο κεφάλι σου. Επίσης, σε παρακαλώ να είσαι γλυκός με τους ανθρώπους και να πεις και κανένα “δε βαριέσαι” παραπάνω σήμερα, όχι μόνο για το καλό τους, αλλά και για το δικό σου καλό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Τί κι αν πρέπει να ανέβεις ένα βουνό από υποχρεώσεις σήμερα; Εσύ δε χάνεις το κέφι και τη διάθεσή σου, αρκεί να μη σου κάνουν υποδείξεις για το πως πρέπει να τα βγάλεις πέρα και να μην κάνουν το λάθος να σε κρίνουν πριν δουν το τελικό αποτέλεσμα. Τότε και μόνο τότε μπορεί να αποκτήσουν προσωπικό πρόβλημα με έναν Υδροχόο. Κι εσύ μαζί τους βέβαια… Όπως και να έχει εσύ φρόντισε να μην αποσπάσαι, για να τελειώνεις γρήγορα, γιατί το βράδυ σου αναμένεται θερμό!

ΙΧΘΥΕΣ : Μέρες σαν τη σημερινή το μόνο που θα ήθελες είναι να κλειστείς στο σπιτάκι σου, να κάτσεις κάτω από το air-condition σου και να απολαύσεις τη δροσιά του σπιτιού σου. Ναι, ξέρω ότι δεν τα λέω σε κανέναν Καρκίνο (όχι ότι διαφέρετε και πολύ), όμως κι εσύ άνθρωπος είσαι και έχεις ανάγκη κάποιες φορές από έναν άνθρωπο που θα σε βοηθήσει να νιώσεις ότι δεν είσαι τόσο μόνος σε αυτή τη ζωή και πως ό,τι κι αν σε τρομάζει ή σου προκαλεί ανασφάλειες μπορεί να γίνει πιο “ελαφρύ” όταν το μοιραστείς. Πηγή: Astrologos.gr

