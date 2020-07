Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση Δημόπουλου μέσω ΑΝΤ1: Εμβολιαστείτε για τη γρίπη (βίντεο)

Να αποφύγουμε δύο ταυτόχρονους ιούς του αναπνευστικού μέσω της πρόληψης, σημείωσε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ ότι μας βοηθά ο εμβολιασμός. «Καμπανάκι» για τη μάσκα.