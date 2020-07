Life

Μισέλ Ομπάμα: κυκλοφορεί το πρώτο επεισόδιο podcast στο Spotify

Στις ανθρώπινες σχέσεις θα επικεντρωθεί το Spotify Podcast της Μισέλ Ομπάμα στις 29 Ιουλίου.

Η Μισέλ Ομπάμα θα κυκλοφορήσει το πρώτο επεισόδιο podcast στο Spotify στις 29 Ιουλίου.

Το «Michelle Obama Podcast» «περιλαμβάνει εξομολογήσεις με αγαπημένα πρόσωπα -οικογένεια, φίλους και συναδέλφους- σχετικά με τις σχέσεις ζωής που μας κάνουν να είμαστε αυτό που είμαστε», δήλωσε το Spotify για τη σειρά.

«Σε άλλα επεισόδια, θα μιλάμε για τις προκλήσεις και τις χαρές του να είσαι γονέας ή σύζυγος, τις φιλίες που μας βοηθούν στις δύσκολες στιγμές ή την άνοδο που σημειώνουμε όταν στηριζόμαστε στους συναδέλφους και τους μέντορες μας», είπε η Ομπάμα στο εισαγωγικό της σειράς.

«Αυτό που μου αρέσει σε αυτές τις συνομιλίες είναι ότι πρόκειται για θέματα και ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Είτε πρόκειται για παγκόσμια πανδημία είτε για εθνική αναγνώριση φυλών», συμπλήρωσε.

Οι προγραμματισμένοι επισκέπτες περιλαμβάνουν τη μητέρα της Μισέλ Ομπάμα, Marian Robinson, τον αδελφό της Craig Robinson, τον Conan O'Brien, τη Valerie Jarrett και άλλους.

«Η ελπίδα μου είναι ότι αυτή η σειρά μπορεί να είναι ένα μέρος για να εξερευνήσουμε ουσιαστικά θέματα μαζί και να απαντήσουμε σε τόσες πολλές από τις ερωτήσεις που όλοι έχουμε στη ζωή μας», πρόσθεσε η Μισέλ Ομπάμα σε δήλωση της.