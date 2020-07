Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Ο Λιότσιος έκανε μήνυση στον Ματθαιόπουλο για απειλές

Τι αναφέρει ο άνθρωπος που κατέγραψε την συνομιλία με τον πρώην Αρχηγγό του ΠΣ και καταγγέλλει πιέσεις για απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών για την τραγωδία

Οι συνήγοροι του Επιπυραγού, Λιότσιου Δημητρίου, Ιωάννης Θ. Ηρειώτης και Βασίλειος Χ. Αρβανίτης σε δήλωση τους αναφέρουν ότι «ο κ. Λιότσιος την 20.07.2020 κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μήνυση κατά του κ. Ματθαιόπουλου Βασιλείου και κατά παντός άλλου υπευθύνου για τα εις βάρος του τελεσθέντα ποινικά αδικήματα, τα οποία προκύπτουν και αποδεικνύονται από την καταγραφείσα μεταξύ τους συνομιλία της 21.09.2018».

Όπως σημειώνουν, «συγκεκριμένα, από την ανωτέρω συνομιλία τους στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) προκύπτει ότι ο κ. Ματθαιόπουλος, υπό την ιδιότητα του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, προσπάθησε, δια απειλών παράνομων πράξεων, να εξαναγκάσει τον κ. Λιότσιο, ο οποίος ενεργούσε ως Δικαστικός Πραγματογνώμονας για την διερεύνηση των αιτιών της φονικής πυρκαγιάς της 23.07.2018, να συντάξει ψευδή και ελλιπή πραγματογνωμοσύνη ως προς τους λόγους εξάπλωσης της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο 102 ανθρώπων, με σκοπό να συγκαλυφθούν οι ποινικές ευθύνες που βαρύνουν τόσο τον ίδιο, όσο και λοιπούς υπαιτίους».

Καταλήγοντας στην δήλωση τους, οι συνήγοροι του αξιωματικού που έφερε στο φως τα ηχητικά ντοκουμέντα και έκανε τις καταγγελίες και τις αποκαλύψεις, αναφέρουν «όλα τα αποδεικτικά μέσα για την στοιχειοθέτηση τουλάχιστον του αδικήματος της απόπειρας παράνομης βίας και όποιων άλλων τυχόν αδικημάτων προκύψουν κατά την προκαταρκτική εξέταση έχουν κατατεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να αποδοθούν οι δέουσες ποινικές ευθύνες»