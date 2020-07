Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: έρευνες σε χωράφι στην Γερμανία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και γιατί αναζητούν στοιχεία οι γερμανικές Αρχές, που έχουν βάλει στο επίκεντρο των ερευνών τον Κρίστιαν Μπ.

Η γερμανική Αστυνομία έκανε ανασκαφή σε ένα χωράφι κοντά στο Ανόβερο, αναζητώντας στοιχεία για μια υπόθεση που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, συνδέεται με την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν Μακάν, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Πορτογαλία, πριν από 13 χρόνια.

Το χωράφι αυτό, στο προάστιο Ζέελτσε του Ανόβερου, απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από την πόλη Μπράουνσβαϊχ, όπου κατοικούσε ο Κρίστιαν Μπ., ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 3χρονου κοριτσιού.

Μια εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Μπράουνσβαϊχ, η Τζούλια Μέγιερ, επιβεβαίωσε ότι η έρευνα συνδέεται με την υπόθεση της Μαντλίν. Απέφυγε όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η εξαφάνιση της Μαντλίν, από το δωμάτιο όπου κοιμόταν ενώ έκανε διακοπές στο Αλγκάρβε με την οικογένειά της, πυροδότησε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες στην Ευρώπη. Τον περασμένο μήνα οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι έχουν στοιχεία που συνδέουν τον Κρίστιαν Μπ. –έναν άνδρα που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο παρελθόν – με την εξαφάνιση της μικρής Βρετανίδας, στις 3 Μαΐου 2007.

Όπως ορίζει η γερμανική νομοθεσία, η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει το επώνυμο του υπόπτου και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης δεν επιτρέπεται να το γράφουν, όμως έχει διαρρεύσει σε ορισμένα βρετανικά μμε.

Ο Κρίστιαν Μπ. εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για άλλο αδίκημα που σχετίζεται με ναρκωτικά.

Οι Εισαγγελείς ερευνούν αν ευθύνεται και για την εξαφάνιση τουλάχιστον ενός δεύτερου μικρού παιδιού στη Γερμανία.