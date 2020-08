Αθλητικά

GP Βρετανίας: Νίκη για τον Χάμιλτον με... σκασμένο λάστιχο (εικόνες)

Επίδειξη δύναμης από τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή στην πίστα του Σίλβερστοουν.

Σε επίδειξη δύναμης του Λιούις Χάμιλτον εξελίχθηκε ο τέταρτος φετινός αγώνας της Φόρμουλα Ένα, που έγινε στην πίστα του Σίλβερστοουν.



Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής κυριάρχησε από την εκκίνηση ως τον τερματισμό στο γκραν πρι της Βρετανίας και πήρε την τρίτη διαδοχική νίκη του και 87η συνολικά στην καριέρα του, παρά το γεγονός ότι το ελαστικό του κλάταρε στον τελευταίο γύρο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull ενώ τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari. Σκασμένο ελαστικό είχε και ομόσταυλος του Χάμιλτον στη Mercedes, Βαλτέρι Μπότας που τερμάτισε στην 11η θέση.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι Βρετανίας:

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1ωρ.29:51.105

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) +5.856

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +18.474

4. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) +19.650

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/Mclaren) +22.277

6. Εστεμπαν Οκον (Γαλλία/Renault) +26.937

7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpha Tauri-Honda) +31.188

8. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) +32.670

9. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) +37.311

10. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) +41.857