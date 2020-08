Κόσμος

Τραμπ: Ο Μπάιντεν είναι “κατά του Θεού”

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι ο υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν είναι “κατά του Θεού,” παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μπάιντεν συζητάει συχνά για το πως η καθολική του πίστη έχει καθοδηγήσει τις ενέργειες του ως δημόσιου αξιωματούχου.

Με τον Τραμπ να βρίσκεται πίσω από τον Μπάιντεν σε τέσσερις δημοσκοπήσεις στο Οχάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος μάχεται για να κερδίσει ψηφοφόρους στην αναφερόμενη πολιτεία, καθώς η πανδημία του κορονοϊού απειλεί την επανεκλογή του για μία δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο.

Αφού μίλησε χθες σε ένα μικρό ακροατήριο στο αεροδρόμιο του Κλίβελαντ, ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε σε προεκλογικό στιλ σε εργοστάσιο της Whirlpool στο Κλάιντ του Οχάιο.

“Ο ίδιος ακολουθεί την ατζέντα της ακραίας αριστεράς: αφήστε τα όπλα σας, καταστρέψτε τη Δεύτερη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, όχι στη θρησκεία, όχι σε όλα, τραυματίστε τη Βίβλο, τραυματίστε το Θεό,” είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Μπάιντεν στην προεκλογική ομιλία που εκφώνησε στο Κλίβελαντ. “Αυτός είναι κατά του Θεού,” πρόσθεσε ο ίδιος.