Κόσμος

Μπορέλ: να αποφευχθούν οι μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζ. Μπορέλ, συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτεί «σταθερή αποκλιμάκωση, συγκεκριμένη δράση και εργασία με καλή πίστη, σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα», και την αποφυγή μονομερών κινήσεων, δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ μετά τη συνάντησή του στη Μάλτα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την Πέμπτη.

Μπορέλ και Τσαβούσογλου αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για βασικά περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για τις συγκρούσεις στη Λιβύη και τη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κ. Μπορέλ πρόσθεσε ότι οι επαφές με τον Τούρκο υπουργό συνεχίζονται ώστε να ενισχυθούν οι αμοιβαίες σχέσεις, αντιστρέφοντας την τρέχουσα αρνητική κατάσταση.

Ο Ισπανός διπλωμάτης πρόσθεσε με νόημα ότι «οι καλές ευρωτουρκικές σχέσεις είναι προς το συμφέρον όλων, χρειάζεται να ασχοληθούμε από κοινού με τις διαφορές που υπάρχουν μέσω διαλόγου και να αποφύγουμε μονομερείς ενέργειες».

Από την πλευρά του κ. Τσαβούσογλου δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Twitter ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις δεν πρέπει να αποτελούν «όμηρο ορισμένων χωρών-μελών» και ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει για πάντα να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι συνομιλίες στη Βαλέτα πραγματοποιήθηκαν πριν την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 27-28 Αυγούστου στο Βερολίνο, όπου οι σχέσεις με την Τουρκία θα συζητηθούν ξανά, ως συνέχεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουλίου.