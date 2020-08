Αθλητικά

Ο Ντόντσιτς “λύγισε” τον Αντετοκούνμπο στην παράταση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε ακόμη ένα νταμπλ νταμπλ στην καριέρα του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μάβερικς. Η ομάδα από το Ντάλας, επικράτησε μετά από παράταση των «ελαφιών» με 136-132, έχοντας τον 21χρονο Σλοβένο σε μεγάλη βραδυά.

Ο νεαρός άσος, τελείωσε τον αγώνα με τριπλ νταμπλ, καθώς σε 41,5 λεπτά συμμετοχής, πέτυχε 36 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 19 ασίστ! Από την πλευρά του, ο Ελληνας MVP της περυσινής διοργάνωσης, αγωνίσθηκε 33,5 λεπτά, σημειώνοντας 34 πόντους και μαζεύοντας 13 ριμπάουντ.

Εξαιρετικοί για τους νικητές ήταν επίσης, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις (26 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και ο Ντόριαν Φίνι-Σμιθ (27 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ενώ διακριθέντες από τους Μπακς ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ (34 πόντοι με 6/12 τρίποντα, 7 ριμπάουντ) και ο Κρις Μίντλετον (21 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 11 ασίστ).

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα και αναφερόμενος στην εντυπωσιακή απόδοση του Ντόντσιτς, ο Αντετοκούνμπο, σχολίασε: «Είναι απίστευτο. Παίζει τρομερά. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Είναι πολύ ταλαντούχος. Ένας από τους πιο ταλαντούχους που έχω αντιμετωπίσει. Κάνει όλη την ομάδα του να δείχνει καλύτερη και θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Όσο κάνει την ομάδα του καλύτερη, το Ντάλας θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος».

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Πόρτλαντ-ΛΑ Κλίπερς 117-122

Ντένβερ-Γιούτα 134-132 (παρ.)

Ιντιάνα-ΛΑ Λέικερς 116-111

Μαϊάμι-Φοίνιξ 112-119

Ντάλας-Μιλγουόκι 136-132 (παρ.)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 55-15

Τορόντο 49-19

Βοστώνη 46-23

Μαϊάμι 43-27

Ιντιάνα 43-27

Φιλαδέλφεια 42-27

Μπρούκλιν 33-36

Ορλάντο 32-38

Ουάσινγκτον 24-45

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Λ.Α. Λέικερς 51-18

Λ.Α. Κλίπερς 47-22

Ντένβερ 46-24

Χιούστον 43-25

Γιούτα 43-27

Οκλαχόμα Σίτι 42-26

Ντάλας 42-30

Μέμφις 33-37

Πόρτλαντ 32-39

Φοίνιξ 31-39

Σαν Αντόνιο 30-38

Νέα Ορλεάνη 30-39

Σακραμέντο 29-40