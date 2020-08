Life

Κορονοϊός: θετικός ο Αντόνιο Μπαντέρας

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος. Τι έγραψε για την κατάστασή του στο Twitter;

Ο διάσημος ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας, ηλικίας 60 ετών, γνωστοποίησε σήμερα πως διαγνώστηκε με τη νόσο COVID-19 και βρίσκεται σε καραντίνα.

«Θα ήθελα να προσθέσω πως νιώθω σχετικά καλά, λίγο παραπάνω κουρασμένος απ’ ό,τι συνήθως», έγραψε ο Ισπανός πρωταγωνιστής σε μήνυμά του στο Twitter.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «είμαι πεπεισμένος πως θα αναρρώσω όσο το δυνατόν συντομότερα».