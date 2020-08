Κόσμος

Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία Ισραήλ - ΗΑΕ

Ο ρόλος του Αμερικανού Προέδρου και η αντίδραση της Χαμάς.

Με τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέληξαν σήμερα σε μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία που θα οδηγήσει στην πλήρη εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων τους.

Με βάση τη συμφωνία αυτή, το Ισραήλ συναίνεσε να αναστείλει την επέκταση της κυριαρχίας του σε περιοχές της Δυτικής Όχθης τις οποίες συζητούσε να προσαρτήσει, ανέφεραν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters.

Η ειρηνευτική συμφωνία ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ισραήλ, των ΗΑΕ και των ΗΠΑ, η οποία επιταχύνθηκε πρόσφατα, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Η παρέμβαση του Τραμπ μέσω twitter

«ΤΕΡΑΣΤΙΑ πρόοδος σήμερα! Ιστορική Ειρηνευτική Συμφωνία μεταξύ δύο ΜΕΓΑΛΩΝ φίλων, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν τις «Συμφωνίες του Αβραάμ», όπως αποκαλείται η ειρηνευτική συμφωνία, ως την πρώτη του είδους αφότου το Ισραήλ υπέγραψε μια αντίστοιχη με την Ιορδανία, το 1994. Προσφέρει επίσης στον Τραμπ μια επιτυχία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Ντέιβιντ Φρίντμαν και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Άβι Μπέρκοβιτς, καθώς επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν.

«Η ιστορική διπλωματική εξέλιξη θα προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής»

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες τονίζεται ότι οι ηγέτες τους συμφώνησαν «στην πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων». «Η ιστορική διπλωματική εξέλιξη θα προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και είναι μια απόδειξη της διπλωματίας και του οράματος των τριών ηγετών και του θάρρους των ΗΑΕ και του Ισραήλ να χαράξουν μια νέα πορεία που θα ξεκλειδώσει το μεγάλο δυναμικό της περιοχής», προστίθεται σε αυτό το κείμενο. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και των ΗΑΕ θα συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες για να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες στους τομείς των επενδύσεων, του τουρισμού, της ασφάλειας, των τηλεπικοινωνιών, των απευθείας πτήσεων και άλλων. Σύντομα αναμένεται να ανταλλάξουν πρεσβευτές.

«Το Ισραήλ θα αναστείλει την προσάρτηση περιοχών της Δυτικής Όχθης»

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «ως αποτέλεσμα αυτής της διπλωματικής προόδου και κατόπιν αιτήματος του προέδρου Τραμπ, με τη στήριξη των ΗΑΕ, το Ισραήλ θα αναστείλει» την προσάρτηση περιοχών της Δυτικής Όχθης, όπως προβλεπόταν στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ιανουάριο. «Το Ισραήλ, στο προσεχές μέλλον, θα επικεντρωθεί στη σφυρηλάτηση αυτής της σχέσης και των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προέλθουν από αυτή τη νέα σχέση με αυτή τη χώρα και επίσης (πιστεύουμε) ότι σπάει τον πάγο ώστε να υπάρξουν περισσότερες εξομαλύνσεις (διπλωματικών σχέσεων) και ειρηνευτικές συμφωνίες με άλλους περιφερειακούς παράγοντες», είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ θα επιταχύνουν άμεσα τη συνεργασία τους σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενός εμβολίου για τον νέο κορωνοϊό.

Πομπέο: «Τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Η συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνιστά ένα «τεράστιο» βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Ο Πομπέο έκανε αυτή τη σύντομη δήλωση λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει από τη Σλοβενία για την Αυστρία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του. Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα οδηγήσει στην πλήρη κανονικοποίηση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Τα Εμιράτα επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία προβλέπει να σταματήσει η προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ

Ο πρίγκιπας διάδοχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Σεΐχ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ επιβεβαίωσε, μέσω του Twitter, ότι η ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ισραήλ θα σταματήσει την περαιτέρω προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών.

«Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνική επικοινωνίας με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και τον πρωθυπουργό (του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου επιτεύχθηκε μια συμφωνία για να σταματήσουμε την περαιτέρω προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών. Τα ΗΑΕ και το Ισραήλ συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν και να χαράξουν έναν οδικό χάρτη για την εγκαθίδρυση μιας διμερούς σχέσης», ανέφερε.

«Νίκη για τη διπλωματία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ Ανουάρ Γκαργκάς τόνισε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών θα εξάλειφε τις ελπίδες για ειρήνευση στην περιοχή. Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News Arabia, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Γκαργκάς είπε ότι τα ΗΑΕ «αποσυναρμολόγησαν μια ωρολογιακή βόμβα» που απειλούσε τη λύση των δύο κρατών.

Εξάλλου, η πρεσβεία των ΗΑΕ στην Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «νίκη για τη διπλωματία» τη συμφωνία η οποία διατηρεί ζωντανή τη λύση των δύο κρατών. Ο πρεσβευτής Γιούσεφ Αλ Οτάιμπα τόνισε ότι τα Εμιράτα παραμένουν «ισχυρός υποστηρικτής» του παλαιστινιακού λαού.

Νετανιάχου: «Ιστορική ημέρα η σημερινή»

«Ιστορική ημέρα» χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για την ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Γιομ χιστόρι» (σ.σ. «ιστορική ημέρα») έγραψε στα εβραϊκά στο Twitter ο Νετανιάχου, ο οποίος πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εντός της επόμενης μισής ώρας για το θέμα αυτό.

Λίγο νωρίτερα, λέγοντας ότι έπρεπε να ασχοληθεί με ένα ζήτημα σημαντικού εθνικού συμφέροντος, ο πρωθυπουργός αποχώρησε απότομα από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συζητούσε την κρίση του κορονοϊού. Μία ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε τη συμφωνία. Ο Ρον Ντέρμερ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, έγραψε στο Twitter: «Μεγάλη ημέρα για την ειρήνη. Το Ισραήλ εγκωμιάζει το θάρρος του MBZ (του ντε φάκτο ηγέτη των ΗΑΕ, πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ) για την ιστορική απόφαση που έλαβαν τα ΗΑΕ να ακολουθήσουν την Αίγυπτο (1979) και την Ιορδανία (1994) σε ειρήνευση με το Ισραήλ. Το Ισραήλ εκτιμά βαθύτατα όλα (…) όσα έκανε ο Τραμπ για να καταστεί εφικτή αυτή η επιτυχία».

Οργή της Παλαιστίνιας διαπραγματεύτριας Χανάν Ασράουι για τη συμφωνία

Η Παλαιστίνια διαπραγματεύτρια Χανάν Ασράουι κατηγόρησε σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την «ομαλοποίηση» των σχέσεών τους με το Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι δύο χώρες. Η Ασράουι, που είναι και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, έγραψε στο Twitter: «Τα ΗΑΕ αποκάλυψαν τις μυστικές δοσοληψίες/ομαλοποίηση με το Ισραήλ. Παρακαλώ, κάντε μας τη χάρη. Δεν είμαστε το φύλλο συκής κανενός!». Εξάλλου, η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτή η κανονικοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τα ΗΑΕ «δεν εξυπηρετεί τον παλαιστινιακό σκοπό».

Επικροτεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου αλ Σίσι

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ για την κανονικοποίηση των σχέσεών τους, η οποία περιλαμβάνει και την αναστολή της περαιτέρω προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών.

«Παρακολούθησα με ενδιαφέρον και εκτίμηση την κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ, των ΗΑΕ και του Ισραήλ για το σταμάτημα της ισραηλινής προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών και την ανάληψη δράσης για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter. «Εκτιμώ τις προσπάθειες εκείνων που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας τη συμφωνία για την επίτευξη ευημερίας και σταθερότητας στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η συμφωνία αποτελεί νίκη για τη διπλωματία

"Συγχαίρουμε ολόθερμα τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την ιστορική συμφωνία ομαλοποίησης των μεταξύ τους σχέσεων" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει:

"Η συμφωνία αυτή, μεταξύ δύο στενών εταίρων της Ελλάδος, η οποία επετεύχθη με την κομβική και εποικοδομητική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποτελεί νίκη για τη διπλωματία και σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Ευχόμαστε το μεγάλο αυτό βήμα να αποτελέσει παράλληλα θεμέλιο λίθο για την εδραίωση του διαλόγου και της αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών στη Μέση Ανατολή".