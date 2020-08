Κόσμος

Παιδικό πάρτι γενεθλίων κατέληξε σε τραγωδία

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ και σκόρπισαν τον θάνατο.

Σοκάρει η είδηση που «έρχεται» από τις ΗΠΑ. Ένοπλοι εισέβαλαν σε αυλή σπιτιού στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου γινόταν πάρτι γενεθλίων και άρχισαν να πυροβολούν, με αποτέλεσμα μια 8χρονη να χάσει τη ζωή της.

Το σπίτι ανήκει στον 62χρονο Willie Walker, ο οποίος διοργάνωσε το πάρτι για τον 15χρονο εγγονό του, σύμφωνα με την εφημερίδα Akron Beacon Journal.

“Δεν ξέρω τι έγινε, ήταν κόλαση" δήλωσε. Σύμφωνα με την αστυνομία διεξάγονται έρευνες για να εντοπιστούν οι δράστες, ενώ δεν είναι γνωστό ούτε το κίνητρο πίσω από την επίθεση. Νεκρή είναι η 8χρονη Mikayla Pickett. Ο Walker ανέφερε ότι οι ένοπλοι ήταν τρεις ή τέσσερις.