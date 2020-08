Παράξενα

Live σεξ σε δημοτικό συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης (βίντεο)

Ο σύμβουλος με τις “ορέξεις” ξέχασε να κλείσει την κάμερα. Η συζήτηση συνεχίστηκε χωρίς καμία διακοπή για 4 ώρες.

Από «καυτές εικόνες» γέμισε η οθόνη των μελών του δημοτικού συμβουλίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, όταν ένας από τους συμμετέχοντες αποφάσισε να κάνει σεξ αλλά δεν έκλεισε την κάμερα!

Ο προεδρεύων της τηλεδιάσκεψης Λέονελ Μπριζόλα, μέλος του κόμματος Σοσιαλισμού και Ελευθερίας, συνέχισε κανονικά τη συζήτηση για 4 ώρες, χωρίς να σχολιάσει το live σεξ αναφέρει η Daily Mail.

Θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν η εξασφάλιση τροφίμων σε φοιτητές στη διάρκεια της πανδημίας, όμως ο ένας από τους συμμετέχοντες φαίνεται πως άφησε τη συζήτηση στο Zoom και πήγε να κάνει σεξ. Πάνω στην… φούρια του όμως ξέχασε να κλείσει την κάμερα. Ο Μπριζόλα χαρακτήρισε το περιστατικό «ακούσια αδιακρισία».

Δείτε το βίντεο: