Πολιτισμός

ΜΕΤ: Η Γιόκο Όνο “καλωσορίζει” τους επισκέπτες

Από τις 20 Αυγούστου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει στην υποδοχή του μουσείου της Νέας Υόρκης το έργο- μήνυμα.

Εδώ και κάποιους μήνες, πινακίδες σε κόκκινο και άσπρο πάνω στις οποίες ήταν αναγραμμένη η φράση «We're Closed» βρίσκονταν έξω από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Όταν όμως το Met υποδεχθεί εκ νέου επισκέπτες στις 29 Αυγούστου, θα τους προϋπαντήσει με άλλον τρόπο: για πρώτη φορά, ο χώρος που συνήθως καταλαμβάνεται από διαφήμιση των τρεχουσών εκθέσεων στο μουσείο θα έχει δοθεί στη Γιόκο Όνο, η οποία έχει δημιουργήσει δύο πανό, διαστάσεων 7,3x7,9 μέτρα, στο ένα των οποίων είναι γραμμένη η λέξη «DREAM» και στο άλλο η λέξη «TOGETHER».

«Όταν ονειρευόμαστε μαζί, δημιουργούμε μια καινούργια πραγματικότητα» σχολίασε η Γιόκο Όνο. «Ο κόσμος υποφέρει σε τρομακτικό βαθμό αλλά είμαστε μαζί, ακόμα κι αν είναι δύσκολο κάποιες φορές να το δει κανείς αυτό, και μαζί θα είναι και η μοναδική μας διέξοδος από αυτή την κρίση. Κάθε ένας από εμάς έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Θυμηθείτε την αγάπη. ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ».

Τα πανό «στέλνουν, σε όποιον τα βλέπει, ένα μήνυμα προσδοκίας, αντοχής και ελπίδας» είπε ο διευθυντής του Met, Μαξ Χολάιν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Μουσείου, Ντάνιελ Βάις, τόνισε ότι «αυτή η ανάρτηση είναι ένα σήμα ότι η ζωή επιστρέφει στη Νέα Υόρκη και στο Met, που ευδοκιμούν στη βάση της κοινότητας και της αίσθησης μιας κοινής αισιοδοξίας για τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και την ισχύ της τέχνης να παρηγορήσει, να εμπνεύσει ανθεκτικότητα και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους ταραγμένους καιρούς μας».

Το έργο «DREAM TOGETHER» της Γιόκο Όνο θα παραμείνει στην πρόσοψη του Met που βλέπει στην Πέμπτη Λεωφόρο από τις 20 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου.