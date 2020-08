Κόσμος

Γαλλία: Σάλος για συνθήματα που έγραψαν αρνητές του Ολοκαυτώματος

Σφοδρές αντιδράσεις στην χώρα. Ο Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε πως θα γίνουν τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες.

Επιγραφές από αρνητές του Ολοκαυτώματος στην είσοδο του χωριού Οραντούρ-συρ-Γκλαν, στο κέντρο της Γαλλίας, τον τόπο μιας σφαγής επί ναζιστικής κατοχής, προκάλεσαν αγανάκτηση μέχρι την κορυφή του γαλλικού κράτους, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να υπόσχεται πως θα γίνουν τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες.

Τα συνθήματα ανακαλύφθηκαν χθες, Παρασκευή, στο κέντρο μνήμης αυτού του χωριού, όπου η μεραρχία Ες-Ες Das Reich είχε σκοτώσει 642 χωρικούς, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρος του κέντρου Φαμπρίς Εσκίρ. «Επικρατεί γενική αγανάκτηση», πρόσθεσε.

Μια φωτογραφία του τοπικού Τύπου δείχνει την πρόσοψη του κέντρου μνήμης με τη λέξη «μαρτυρικό» σβησμένη με λευκή μπογιά και τη λέξη «ψεύτης» γραμμένη στη θέση της, καθώς και τις λέξεις «για πότε η αλήθεια;» και το όνομα ενός αρνητή του Ολοκαυτώματος.

Μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί, έκανε γνωστό ο Φαμπρίς Εσκίρ, και διεξάγεται έρευνα.

Στις 10 Ιουνίου 1944, οι Γερμανοί είχαν συγκεντρώσει τους άνδρες στις σιταποθήκες του χωριού και τους είχαν τουφεκίσει. Συγκέντρωσαν στη συνέχεια τις γυναίκες και τα παιδιά μέσα στην εκκλησία και της έβαλαν φωτιά.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε σήμερα πως «θα γίνουν τα πάντα» για να βρεθούν οι δράστες και καταδίκασε αυτή την «αχαρακτήριστη πράξη».

«Λερώνοντας αυτόν τον τόπο περισυλλογής, λερώνεις επίσης τη μνήμη των μαρτύρων μας», είχε δηλώσει ήδη από χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ.

Οι αντιδράσεις των πολιτικών ήταν σήμερα ομόφωνες, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Άπαντες εξέφρασαν «αηδία» ή «αγανάκτηση» και κατήγγειλαν αυτές τις «αναξιοπρεπείς και δειλές» πράξεις που «πληγώνουν βαθιά» ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη «να μεταλαμπαδευθεί η μνήμη».