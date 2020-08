Life

“Άγριες Μέλισσες”: η Θεοφανία Παπαθωμά και το αποκαλυπτικό βίντεο από τα παρασκήνια

Στις «θέσεις» τους στο Διαφάνι βρίσκονται οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς, που ετοιμάζονται για μεγάλες συγκινήσεις και ανατροπές.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» έχει ξεκινήσει.

Ο δεύτερος κύκλος αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστικός από τον πρώτο και οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές ήδη από την έναρξη της σεζόν, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Τα γυρίσματα στο «Διαφάνι» έχουν ξεκινήσει και μία από τις πρωταγωνίστριες, η «Βιολέτα», Θεοφανία Παπαθωμά, ανέβασε το βίντεο από τα παρασκήνια.