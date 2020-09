Κοινωνία

Μετέφεραν με ΙΧ πάνω από 50 κιλά ναρκωτικά (εικόνες)

Χειροπέδες σε ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος ναρκωτικών και σε ένας μέλος της εγκληματικής οργάνωσης πέρασαν οι αστυνομικοί.

Στη σύλληψη ενός ηγετικού στελέχους καθώς και ενός μέλους οργανωμένου κυκλώματος προμήθειας, κατοχής, μεταφοράς και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτει, προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 55χρονο Έλληνα που χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος και 40χρονο αλλοδαπό, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, οι προαναφερόμενοι, εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης , να κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς με όχημα ιδιοκτησίας του 55χρονου το οποίο ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 51 κιλά και 987 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης συσκευασμένα σε 52 δέματα και 2 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους οι συλληφθέντες που αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.