Πολιτική

Γεννηματά για τα 46 χρόνια ΠΑΣΟΚ: για μας αξία έχεις πάντα... ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκδήλωση για τα 46 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αφιερωμένη στο εθνικό σύστημα υγείας. Όσαν δήλωσαν Γεννηματά, Σημίτης, Παπανδρέου.

Στο περιστύλιο του Ζαππείου, παρουσία λόγω κορονοϊού, μόνο των μελών του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, των βουλευτών και ορισμένων αρμόδιων στελεχών του Κινήματος Αλλαγής, τηρώντας αυστηρά τις αποστάσεις και φορώντας όλοι μάσκες, γιορτάστηκε η επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη 1974, ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Η φετινή εκδήλωση ήταν, λόγω της συνεχιζόμενης έξαρσης της υγειονομικής κρίσης, αφιερωμένη στην εμβληματική μεταρρύθμιση του ΕΣΥ από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη προβολή ενός βίντεο με τα βήματα καθιέρωσής του, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Παρασκευάς Αυγερινός που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, όπως και οι Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Σημίτης και ο Κώστας Λαλιώτης που έστειλαν χαιρετισμούς.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, στην ομιλία της υπογράμμισε: «Η προοδευτική παράταξη είναι εδώ. Για να φέρει τη νέα προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτές είναι οι αξίες μας. Μαζί με τον ελληνικό λαό προχωράμε. Αυτή είναι η νέα σελίδα για την Παράταξη και την πατρίδα. Νέα σελίδα προοπτικής και ελπίδας. Εμείς θέλουμε και μπορούμε. Εσύ έχεις τη δύναμη στα χέρια σου να κάνεις ξανά την παράταξη μεγάλη. Για μας αξία έχεις πάντα Ε.Σ.Υ.». Η κα Γεννηματά, σημείωσε ότι οι ιδρυτικές αρχές του Κινήματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι επίκαιρες, καθώς ένωσε τους Έλληνες κι έκλεισε τις πληγές της εμφύλιας διαμάχης. Επέκρινε έντονα την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση και υπογράμμισε την ανάγκη για ένα σχέδιο ανασύνταξης και ανάκαμψης της χώρας, μέσα από ευρύ διάλογο, κοινωνικό και πολιτικό.

«Είναι το αναγκαίο άλμα προς τα μπρος. Σχέδιο που δεν θέλει και δεν μπορεί να κάνει η ΝΔ. Φυσικά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κολλημένοι στο παρελθόν. Αυτό εξάλλου έκανε το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά. Έτσι κατοχύρωσε την ιδεολογική και πολιτική του ηγεμονία στην ελληνική κοινωνία. Ήταν πάντα μπροστά από την εποχή του, χωρίς να ξεχνά τις ανάγκες της εποχής του. Αυτός ο αγώνας είναι όρος επιβίωσης αλλά και εξέλιξης των σοσιαλιστικών κομμάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι ο διαρκής αγώνας για πρόοδο απέναντι στη συντήρηση. Απέναντι σε αυτούς που φορούν μια άλλη μάσκα, αυτή του σοσιαλδημοκράτη και προσπαθούν να μας μιμηθούν, χωρίς επιτυχία. Είναι το νήμα που δένει το χθες με το αύριο. Τις αναμνήσεις με τις ελπίδες μας. Τη γενιά της Μεταπολίτευσης με τις σημερινές και αυριανές γενιές που κληρονομούν έναν κόσμο εύθραυστο, επισφαλή, απειλητικό. Η πρότασή μας για το ΕΣΥ λοιπόν, είναι μια παρακαταθήκη και για το μέλλον». Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρόσθεσε η Φ. Γεννηματά, «είναι ένα σύστημα με κακοπληρωμένους γιατρούς και διαλυμένες υποδομές, που 'σπρώχνει' όσους έχουν την δυνατότητα, σε ιδιωτικά κέντρα υγείας. Πίσω από τα μεγάλα λόγια του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ, εν μέσω καραντίνας, η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ θέλει να τεμαχίσει το ΕΣΥ και να το παραδώσει σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην έκθεση Πισσαρίδη δεν υπάρχει η αρχή της ισότιμης κάλυψης για όλους τους πολίτες, δεν περιλαμβάνεται ούτε μια γραμμή για την αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος και για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων».

Στο ίδιο πλαίσιο άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη λέγοντας: «Μιλήσαμε τότε για εθνική ανεξαρτησία. Προειδοποιούμε ότι όποιος απλώσει το δάχτυλο, θα χάσει το χέρι του. Αυτό το μήνυμα πρέπει να εκπέμψει η Ελλάδα, με αρραγές εσωτερικό μέτωπο. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δυστυχώς η χώρα πορεύεται χωρίς εθνική γραμμή, με ευθύνη της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός δεν ηγείται, δεν προηγείται, ακολουθεί τις εξελίξεις και στα εθνικά θέματα. Μιλήσαμε για λαϊκή κυριαρχία. Σήμερα καλούμαστε να προστατέψουμε τη δημοκρατία από πανίσχυρα συμφέροντα και κάθε μορφής λαϊκισμό και αυταρχισμό. Να τη βαθύνουμε με λογοδοσία και διαφάνεια. Να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο, αποκεντρωμένο, ψηφιακό, πραγματικά επιτελικό Κράτος , με αξιοκρατία και διαφάνεια. Όχι Μαξίμου ΑΕ. Μιλήσαμε για κοινωνική απελευθέρωση. Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για τη χώρα, ακολουθεί και εδώ τη λογική βλέποντας και κάνοντας. Είχαμε προειδοποιήσει για την ανάγκη οργάνωσης της διενέργειας των τεστ. Σήμερα στη νέα κορύφωση, παρουσιάζεται εικόνα χάους. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σήκωσε τα χέρια. Αυτό δε, που γίνεται στα γηροκομεία είναι εφιαλτικό».

«Το ΕΣΥ φέρει την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ» συνέχισε η κα Γεννηματά. «Το ΠΑΣΟΚ το εμπνεύστηκε, το σχεδίασε, το έχτισε, το στήριξε. Το Ε.Σ.Υ. δεν έτυχε, πέτυχε. Γιατί σχεδιάστηκε με τον άνθρωπο στο επίκεντρο». Το ΕΣΥ, πρόσθεσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, ήταν σύμβολο αλλαγής, σύμβολο συνέπειας και αποτελεσματικότητας και σήμερα είναι αναγκαία η αναγέννησή του, καθώς κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απαξιωμένο, φτηνό προνοιακό σύστημα.

Βασικές αρχές για την ανασύσταση του ΕΣΥ παραμένουν: «Πρώτον η ισότητα. Καθολική και ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με την ευθύνη του κράτους. Ο πολίτης δεν μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετείται μέσω γνωστού ή χρημάτων. Δεύτερον, ποιότητα. Το νέο ΕΣΥ δεν οικοδομείται χωρίς γενναία ενίσχυση της χρηματοδότησης. Με ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό και αποκεντρωμένη λειτουργία. Τρίτον προσβασιμότητα. Νέος ιατρικός χάρτης και σύνδεση με σύστημα πρωτοβάθμιας για την αντιμετώπιση της μεγάλης ανισότητας που υπάρχει σήμερα. Τέταρτον βιωσιμότητα. Αντιμετώπιση της ηλικιακής ανισορροπίας. Ο μέσος όρος ηλικίας των γιατρών παραμένει υψηλός, οι νέοι ιατροί φεύγουν στο εξωτερικό».

Εξάλλου, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε 11+1 προτάσεις για νέες αναγκαίες αλλαγές, τις νέες πολιτικές που οδηγούν στο ΕΣΥ του 21ου αιώνα.

Σύγχρονες Αναβαθμισμένες υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ενιαίο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υπό δημόσια εποπτεία και έλεγχο. Σύγχρονα- λειτουργικά δημόσια νοσοκομεία, με ολοήμερη λειτουργία. Δημιουργία κέντρων χρόνιων παθήσεων του ΕΣΥ. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Σύγχρονο σύστημα μεταφοράς των ασθενών. Η υγεία στα νησιά με πλήρη αξιοποίηση της τηλεϊατρικής Σύγχρονη Ιατρική Εκπαίδευση. Ψυχική υγεία-εξαρτήσεις. Νέα φαρμακευτική πολιτική με προτεραιότητα στην ελάφρυνση των ασφαλισμένων και ειδικά των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων και δωρεάν εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας . Κανόνες και έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα. 11+1 Καταλύτης η χρηματοδότηση.

Πρότεινε επίσης, κοινό προγραμματισμό, για τις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ με ιεραρχημένες και σαφείς προτεραιότητες, καθώς και ενιαίο προγραμματισμό των πόρων από όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για την υγεία, από τον Προϋπολογισμό, το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, το Ταμείο Ανασυγκρότησης, αλλά και από τις ιδιωτικές δωρεές, που είναι σημαντικές, αλλά δεν μπορεί να γίνονται έξω από κάθε προγραμματισμό των πραγματικών αναγκών.

Σημίτης: το ΕΣΥ άλλαξε ριζικά την παροχή υπηρεσιών υγείας

Αφετηρία μιας συστηματικής προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας χαρακτήρισε την 3η του Σεπτέμβρη του 1974 ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης. Στον χαιρετισμό του τόνισε χαρακτηριστικά: Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, ήταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άλλαξε ριζικά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Εξασφάλισε στο σύνολο του πληθυσμού την πρόσβαση σε αυτές. Πρωταγωνιστές του ήταν: ο Παρασκευάς Αυγερινός και ο Γιώργος Γεννηματάς. Αυτή την προσπάθεια είναι επιβεβλημένο να συνεχίσουμε.

Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα ιδίως λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, απαιτούν νέες πρωτοβουλίες για ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό σύστημα υγείας για όλους τους Έλληνες. Οι ασύμμετρες απειλές που προκαλεί η κρίση του κορονοϊού υπαγορεύει στην Πολιτεία την υλοποίηση του πρωταρχικού της καθήκοντος: τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. προστασία του μείζονος. Επομένως, το σύστημα υγείας στο σύνολό του - στην ποιότητα των υπηρεσιών, στις γνώσεις, στους εξοπλισμούς, στο ανθρώπινο δυναμικό ιδιαίτερα - πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες όλης της χώρας.

Η σημερινή εκδήλωση πρέπει να δώσει ένα μήνυμα για την αποφασιστικότητά μας, να προωθήσουμε τούτη τη ριζοσπαστική την αλλαγή στην ελληνική κοινωνία.

Παπανδρέου: εθνική αποστολή η εκ βάθρων αλλαγή της χώρας

Σαράντα έξι χρόνια από τη Μεταπολίτευση και την Ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η χώρα, αλλά και οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, αντιμετωπίζουν μια μεγάλη, κοινή πρόκληση, που απαιτεί δύσκολες αποφάσεις και τολμηρές απαντήσεις. Γιατί, ουσιαστικά, από αυτές, εξαρτάται τόσο η βιώσιμη πορεία της χώρας, όσο και η χρησιμότητα των προοδευτικών δυνάμεων, επομένως και η ύπαρξή τους, σε αυτήν την πορεία, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Στην ομιλία του πρόσθεσε: η πανδημία του COVID19 ανέδειξε την ορθότητα των πολιτικών μας σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας και ενός αποτελεσματικού επιτελικού κράτους. Για αυτό, η σημερινή επέτειος, αφιερωμένη στο ΕΣΥ, πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία να αναλογιστούμε,

Πώς θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τις μεγάλες αλλαγές που έφεραν στην Ελληνική κοινωνία, πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη; Πώς θα ήταν η Ελλάδα, χωρίς τις προσπάθειες της Παράταξής μας για ένα σύστημα διακυβέρνησης με άμυνες απέναντι στον ιό του πελατειασμού, ένα αναπτυξιακό μοντέλο που ενσωματώνει την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή; Είμαι πεπεισμένος ότι, όπως συνέβη από τη Μεταπολίτευση μέχρι και την τελευταία μεγάλη οικονομική κρίση, η Προοδευτική Παράταξη, μπορεί και πάλι να κάνει τη διαφορά και να συμβάλει καθοριστικά στην αλλαγή πορείας που έχει ανάγκη η χώρα. Αρκεί να το θελήσουμε και με τόλμη και θάρρος να το παλέψουμε.

Ο ιστορικός ρόλος της Προοδευτικής Παράταξης, είναι προσδιορισμένος από την ίδια της τη φύση και την ανυπολόγιστη προσφορά της, το έργο της. Η προοδευτική αλλαγή της χώρας πρέπει να προχωρήσει. Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξή μας, πέρα από αυτή τη μεγάλη στρατηγική στόχευση. Το μεγαλειώδες έργο της Παράταξής μας, που έχει καταγραφεί ιστορικά, είχε ως αποτέλεσμα,

την εθνική συμφιλίωση και τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή, που λειτούργησε απελευθερωτικά και λυτρωτικά για τους Έλληνες που η δεξιά κρατούσε επί δεκαετίες στο περιθώριο, με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981 και με τον Ανδρέα Παπανδρέου ιδρυτή και μεγάλο ηγέτη,

την ισχυρή Ελλάδα, με τη δυναμική παρουσία παντού, με τα μεγάλα έργα και την Κύπρο στην ΕΕ, με την πολυεπίπεδη και με δυναμικές πρωτοβουλίες εξωτερική πολιτική, με τον Κώστα Σημίτη πρωθυπουργό και τέλος,

την προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας το 2009-11, με όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις μικρόψυχα απέναντί μας και απέναντι στα συμφέροντα των Ελλήνων, με την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση των μεγάλων αλλαγών και των καινοτόμων πρωτοβουλιών, με όλα τα στελέχη μας να αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία, τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και να υπομένουν αήθεις επιθέσεις.

Όλο αυτό το έργο, έχουμε χρέος να το υπερασπιστούμε, αλλά και να το ολοκληρώσουμε. Αποτελεί εθνική αποστολή η εκ βάθρων αλλαγή της χώρας, η Προοδευτική Αλλαγή. Οι συντηρητικές δυνάμεις έντεχνα προσπαθούν να αποκρύψουν και ανατρέψουν τα κεκτημένα δεκαετιών, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ολίγων εκλεκτών, να οικοδομήσουν μια κοινωνία με περιορισμένα δικαιώματα, αδιαφάνεια και όλα αυτά με πλήρη έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου.

Οι λίγοι ριψάσπιδες, πρόθυμοι υπηρέτες συμφερόντων και κατεστημένων, που με τη στάση τους έδωσαν αφορμές σε κάποιους να πλήξουν την Παράταξή μας, δεν μπορούν να αμαυρώσουν το ιστορικό έργο της Προοδευτικής Παράταξης. Είναι δικό μας καθήκον να ξαναγίνει η Παράταξή μας μεγάλη, προσφέροντας ένα μέλλον αξιοπρέπειας και ελπίδας σε όλους τους δημοκράτες σοσιαλιστές και εντέλει, σε όλες τις Ελληνίδες, τους Έλληνες, τους νέους που προκόβουν σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Πατρίδα κάποιοι συνεχίζουν να τους κόβουν τα φτερά. Εύχομαι και ελπίζω, να αποδειχθούμε για ακόμη μια φορά χρήσιμοι για τη χώρα, για τους Έλληνες. Το εύχομαι και το ελπίζω, όντας βέβαιος ότι το μπορούμε. Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζω όλους, συντρόφισσες και συντρόφους, την Πρόεδρο μας Φώφη Γεννηματά, με την ευκαιρία της σημερινής μας εκδήλωσης".