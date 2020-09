Οικονομία

ΟΑΕΔ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις για ΕΠΑΣ και ΙΕΚ

Οι 10 πιο δημοφιλείς ειδικότητες, με βάση τον αριθμό εγγραφών. Πότε λήγουν οι προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων.

Σημαντική ζήτηση καταγράφεται φέτος στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και στα 29 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθώς ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφών μαθητών και σπουδαστών συνεχίζει να αυξάνεται καθημερινά, σύμφωνα με τον Οργανισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, που για πρώτη φορά γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου για τις ΕΠΑΣ και στις 20 Σεπτεμβρίου για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Μαθητεία στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ προσφέρουν διετή ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και έχουν ολοκληρώσει την Α’ Τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου.

Οι σπουδές συνδυάζουν τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 ευρώ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα). Επίσης, για πρώτη φορά, φέτος έχει δρομολογηθεί η προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) για όλους τους εισερχόμενους μαθητές, σε πιλοτική βάση.

Οι 10 πιο δημοφιλείς ειδικότητες, με βάση τον αριθμό εγγραφών έως σήμερα, είναι οι εξής:

Αισθητικής Τέχνης (3,5%)

Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (7%)

Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας (6,9%)

Βοηθών Φαρμακείου (4,8%)

Μαγειρικής Τέχνης (11,4%)

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών (5%)

Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (3,8%)

Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου (9,7%)

Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (7,4%)

Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων (5,4%)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-seepaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε σχολείο > Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.

Κατάρτιση στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Τα ΙΕΚ προσφέρουν διετή επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 41 ειδικότητες αιχμής.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στόχος των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ είναι να παρέχουν ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας και να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες, που θα διευκολύνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι διάρκειας πέντε συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ, τα ΙΕΚ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας επιπέδου 5.Ο αριθμός αιτήσεων στα ΙΕΚ είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυ,σι.

Οι 10 πιο δημοφιλείς ειδικότητες, με βάση τον αριθμό εγγραφών έως σήμερα, είναι οι εξής:

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (9,8%)

Βοηθός Νοσηλευτικής (4,7%)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (5,6%)

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (3,4%)

Τεχνικός Αισθητικός (9,4%)

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα – Web designer – Developer/Video Games) (10,6%)

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (5,5%)

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) (3,5%)

Τεχνικός Φαρμάκων-Καλλυντικών (3,7%)Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (5,3%)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε σχολείο > Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.