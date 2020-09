Αθλητικά

“Χρυσά” ελληνικά κουπιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας

Ένα ασημένιο μετάλλιο και δύο χάλκινα συμπλήρωσαν τη συγκομιδή της ελληνικής αποστολής.

Η Αννέτα Κυρίδου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας. Συγκεκριμένα στον τελικό του σκιφ γυναικών, η Αννέτα Κυρίδου τερμάτισε πρώτη σε 7.39.60.

Η πρωταθλήτρια του ΝΟ Θεσσαλονίκης και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός δεύτερου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου, μετά το περσινό στα Γιάννενα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ ελαφρών βαρών περνώντας πρώτη τη γραμμή του φίνις με χρόνο 7.49.51.

Με το ασημένιο μετάλλιο επιστρέφουν στην Ελλάδα, οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες κάτω των 23 το 2019, Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου, στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου.

Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η τετράκωπος με πλήρωμα τους Λεωνίδα Παλαιοπάνο – Καλανδαρίδη – Μπουκουβάλα και Θανάση Παλαιοπάνο. Το ελληνικό πλήρωμα της τετρακώπου είχε να αντιμετωπίσει έντονο συναγωνισμό, αλλά κατάφερε να παραμείνει στη διεκδίκηση των μεταλλίων και να πάρει την 3η θέση.

Τέλος, χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο σκιφ ελαφρών βαρών.

Eκτός από τα πέντε μετάλλια, τα ελληνικά κουπιά είχαν 8 συμμετοχές σε τελικούς. Πλούσιος απολογισμός με δεδομένο πως στο Ντούισμπουργκ ταξίδεψαν δέκα ελληνικά πληρώματα. Στον πρώτο διεθνή αγώνα ουσιαστικά μετά από έναν ολόκληρο χρόνο για την κωπηλασία, τα γαλανόλευκα κουπιά έδειξαν ότι ανήκουν στην ευρωπαϊκή ελίτ του αθλήματος καταφέρνοντας να περάσουν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες την δύσκολη περίοδο της καραντίνας.