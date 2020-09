Κοινωνία

Μόρια: μεταφορά σκηνών με C-130 για τις ανάγκες των μεταναστών μετά τη φωτιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε φωτογραφίες από τη φόρτωση σκηνών σε αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να μεταφερθούν στη Μυτιλήνη για την κάλυψη αναγκών μετά την πυρκαγιά στη Μόρια.

Προσωρινοί καταυλισμοί φιλοξενίας, όσων προσφύγων και μεταναστών έμειναν άστεγοι από την πυρκαγιά στην Μόρια, θα λειτουργήσουν σε δυο παλιά, εγκαταλειμμένα στρατόπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άστεγοι θα εγκατασταθούν στα στρατόπεδο στο Κλιτς της Λάρσου που είχε παραχωρηθεί στον ενιαίο Δήμο Λέσβου επί Δημαρχίας Δημήτρη Βουνάτσου χωρίς ποτέ να χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά και στο στρατόπεδο στη Λεμονού της Ουτζάς το οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως Προαναχωρησιακό Κέντρο επί Υπουργίας Γιάννη Μουζάλα κάτι που δεν έγινε μετά από αντιδράσεις τοπικών φορέων.

Το μεσημέρι με πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου έφθασε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης μεγάλος αριθμός σκηνών που θα στηθούν στα δύο στρατόπεδα.

Στις παρακάτω φωτογραφίες διακρίνεται η φόρτωση σκηνών σε αεροσκάφος C – 130 της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αεροδρόμιο της Σάμου, προκειμένου να μεταφερθούν στην Μυτιλήνη. Αντίστοιχο υλικό θα φορτωθεί στο ίδιο αεροσκάφος από τα αεροδρόμια της Χίου και της Κω.

Πηγή: stonisi.gr