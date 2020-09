Κόσμος

Ισπανία-κορονοϊός: Σχολείο έκλεισε μόλις άνοιξε

Κρούσματα σε δημοτικό σχολείο προκάλεσαν το κλείσιμό του, λίγες μέρες αφού άνοιξε.

Οι αρχές έκλεισαν ένα δημοτικό σχολείο στη Χώρα των Βάσκων καθώς αρκετοί δάσκαλοι διαγνώστηκαν με την Covid-19, το πρώτο σχολείο που αναστέλλει εντελώς τη λειτουργία του κατά την πρώτη εβδομάδα του ανοίγματος των σχολικών αιθουσών στην Ισπανία.

Μαθητές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα σχολεία μετά από ένα εξάμηνο διακοπής λειτουργίας τους, προκαλώντας αισθήματα ανακούφισης, αλλά και ανησυχίες για επιπλέον μολύνσεις σε μια χώρα που έχει ήδη τα περισσότερα κρούσματα στη Δυτική Ευρώπη.

Η κυβέρνηση έχει επικριθεί από συνδικάτα δασκάλων και ομάδες γονέων για κατάρτιση την τελευταία στιγμή των σχεδίων υγείας και ασφάλειας, αλλά η υπουργός Παιδείας Ιζαμπέλ Θελαά τόνισε ότι το άνοιγμα των σχολείων πηγαίνει πολύ καλά, με κρούσματα να εντοπίζονται σε λίγα σχολεία.

«Έχουμε 28.600 σχολεία... και μέχρι χθες είχαμε κρούσματα σε 53», είπε την Πέμπτη στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE. «Αυτό σημαίνει ότι οι διευθύνσεις των σχολείων και το διοικητικό προσωπικό κάνει μια θεαματική δουλειά».

Μαθητές ελάχιστων σχολικών τάξεων στάλθηκαν στο σπίτι και λίγοι καθηγητές τέθηκαν σε καραντίνα μέσα στην εβδομάδα, αλλά το δημοτικό σχολείο στην πόλη Χαλντιμπάρ στη Χώρα των Βάσκων έκλεισε εντελώς.

Μια εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει πόσοι καθηγητές διαγνώστηκαν με τον ιό ή για πόσο καιρό αναμένεται το σχολείο να παραμείνει κλειστό. Όλο το προσωπικό θα εξεταστεί.

Η Ισπανία κατέγραψε 4.137 νέες λοιμώξεις από την Τετάρτη έως την Πέμπτη, με τις συνολικές μολύνσεις από την αρχή της πανδημίας στη χώρα να φτάνουν τις 554.143, αλλά συνέχισε η πτώση των ημερήσιων κρουσμάτων από τις 10.000 που καταγράφηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου. Αναφέρθηκαν 13 θάνατοι, με το συνολικό αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 29.699.

«Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει μια επιβράδυνση και θα μπορούσαμε ακόμη και να δούμε μια σταθεροποίηση», δήλωσε ο επικεφαλής έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, Φερνάντο Σιμόν σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των κρουσμάτων πέφτει στις μισές επαρχίες της Ισπανίας.

Χθες Πέμπτη, τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι δύο ακόμη πόλεις θα τεθούν σε lockdown λόγω υψηλών επιπέδων μετάδοσης: η Χουμίγια στη νότια περιοχή της Μούρθια και Ανδόρα στην περιοχή της Αραγονίας.

Οι γιατροί στη Μαδρίτη έχουν εξαγγείλει επ’ αόριστον απεργία από τις 28 Σεπτεμβρίου, αν και οι βασικές υπηρεσίες θα παραμείνουν ανοιχτές. «Η έλλειψη οικονομικών πόρων και η επιδείνωση της κατάστασης λόγω της πανδημίας» οδήγησαν τους γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ‘ένα απαράδεκτο όριο’ που δεν επηρεάζει μόνο τους επαγγελματίες στον τομέα υγείας αλλά και τους ασθενείς τους», ανέφερε η ένωση ιατρών Amyts.