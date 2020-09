Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη δύο νεκροί στην Ελλάδα

Δύο νέοι θάνατοι καταγράφηκαν στην χώρα, μετά την ημερήσια ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Αυξάνεται η συνεχώς η μακάβρια λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς άλλοι δύο συμπολίτες μας έχασαν την ζωή τους λόγω επιπλοκών που προκάλεσε ο ιός.

Ο πρώτος θάνατος που έγινε γνωστός μετά την ημερήσια ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, αφορά έναν 97χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Σύμφωνα με πληφορορίες, ο ηλικιωμένος έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι κατέληξε και μια γυναίκα, 89 ετών, που επίσης νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και έπασχε από υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε στην καθημερινή του ενημέρωση τον θάνατο εννέα ανθρώπων από κορονοϊό στην Ελλάδα το προηγούμενο 24ωρο.

Το σύνολο νεκρών από κορονοϊό στη χώρα ανέβηκε στους 327.