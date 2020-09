Κόσμος

Πατέρας έγινε ασπίδα προστασίας των παιδιών του από σφαίρες (βίντεο)

Η αντίδραση του πατέρα που βρέθηκε εν μέσω πυροβολισμών με τα τρία του παιδιά.

Τους τρεις άνδρες που άνοιξαν πυρ σε εταιρεία αυτοκινήτων αναζητούν οι Αρχές της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό έγινε όταν τρεις άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά ατόμου που βρισκόταν μέσα στο χώρο, ο οποίος και απάντησε με πυροβολισμούς.

«Όμηρος» του περιστατικού βρέθηκε ένας 39χρονος μαζί με τα τρία του παιδιά, αφού βρέθηκε ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Ο άνδρας έγινε ασπίδα για να προστατέψει τα παιδιά του και τελικά τραυματίστηκε, σώζοντάς τα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ τα παιδιά δεν τραυματίστηκαν.