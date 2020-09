Κοινωνία

Βρέθηκε στο Αιγάλεω ο 21χρονος που είχε εξαφανιστεί

Τέλος στην αγωνία της οικογένειας, που τον αναζητούσε εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Η περιπέτεια του Μετίν Γκαρίπ, 21 ετών, έληξε το βράδυ της Τετάρτης,, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Μετίν βρέθηκε στην περιοχή Αιγάλεω και είναι καλά στην υγεία του.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση του Μετίν, στις 27/8/2020, και είχε προχωρήσει, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο

Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου, το “Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στον Μετίν και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.