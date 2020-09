Πολιτική

Αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου ζητά η Άγκυρα

Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου θέτει η Άγκυρα, με ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εν μέσω των τελικών συζητήσεων για την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως, «η Τουρκία προτρέπει τις χώρες, που ενεργούν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ιδίως για την αποστρατικοποίηση των νησιών, να ενεργήσουν με κοινή λογική. «Δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό και καμία υποχώρηση σε ότι αφορά τα δικαιώματα του τουρκικού έθνους σε ξηρά, θάλασσα και αέρα».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η τουρκική πλευρά «τάσσεται πάγια υπέρ του διαλόγου για δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων στην περιοχή», ενώ «ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς να σεβαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων».