Κόσμος

Κορονοϊός: Διαδήλωση κατά της μερικής καραντίνας στη Μαδρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για διάκριση κάνουν λόγο οι διαμαρτυρόμενοι, απαιτώντας ίσα μέτρα για όλους.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη εναντίον της επιβολής μερικής καραντίνας σε ορισμένες λαϊκές συνοικίες της περιοχής της ισπανικής πρωτεύουσας, εξαιτίας της αναζωπύρωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν είναι καραντίνα, είναι διάκριση», φώναζαν οι διαδηλωτές μπροστά από το κοινοβούλιο της περιφέρειας της Μαδρίτης.

«Δεν βάζουν σε καραντίνα τους πλούσιους», ήταν επίσης ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές, ένα πλήθος από νέους, συνταξιούχους ακόμα και γονείς με το μωρό τους στο καροτσάκι.

Η περιφέρεια της Μαδρίτης, επίκεντρο της πανδημίας στην Ισπανία, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επεκτείνει τα περιοριστικά μέτρα και σε άλλες συνοικίες, μια απόφαση που κρίθηκε ανεπαρκής από την κεντρική κυβέρνηση που κάλεσε τις αρχές να τα εφαρμόσουν στο σύνολο της πρωτεύουσας.

Από αύριο Δευτέρα, επιπλέον 167.000 κάτοικοι δεν θα μπορούν να φύγουν εκτός της συνοικίας τους παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους: να πάνε στην εργασία τους, σε γιατρό, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, όπως ανακοίνωσε σε δημοσιογράφους το νούμερο δύο των υγειονομικών αρχών της περιφέρειας Αντόνιο Θαπατέρο.

Με την επέκταση αυτή των μέτρων, ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάζεται από τους περιορισμούς στη μητροπολιτική περιοχή της Μαδρίτης είναι λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκ των συνολικά 6,6 εκατομμυρίων.

«Δεν έχει καμία λογική καθώς μπορούμε να πάμε για δουλειά σε μια πλουσιότερη συνοικία, όμως δεν μπορούμε να πάμε εκεί για να πιούμε ένα ποτό. Οι μολύνσεις αυξάνονται παντού. Οι κανόνες θα πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλον τον κόσμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάρκος Ρουίθ Γκιουχάρο, ένας 27χρονος ηλεκτρολόγος που πήγε να διαδηλώσει μαζί με φίλους.

Πολλοί διαδηλωτές διαμαρτύρονται, επίσης, για την ανικανότητα της περιφερειακής κυβέρνησης να βελτιώσει το σύστημα υγείας και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου επικρατεί συνωστισμός.