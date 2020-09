Πολιτική

Σαρλ Μισέλ για Τουρκία: Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι

Επιστολή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, πριν απο τη Σύνοδο Κορυφής.

Στόχος της ΕΕ είναι να υπάρξει χώρος για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία σημειώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην επιστολή πρόσκλησης που απέστειλε στους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο Σαρλ Μισέλ, υπογραμμίζει ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι για να υπερασπιστούμε τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της».

Εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας, η υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι, η Λευκορωσία, η κλιμάκωση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και το Μπρέξιτ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρει στην επιστολή του:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ειδική μας συνάντηση την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επικεντρωθεί κυρίως στη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και στην ικανότητά μας να διαμορφώσουμε τη μοίρα μας.

Η συνάντησή μας θα ξεκινήσει την Πέμπτη στις 15.00 με την παραδοσιακή ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη μας συνεδρίαση για να συζητήσουμε τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, μετά τη συνάντηση των ηγετών ΕΕ-Κίνας μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Σεπτεμβρίου. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με την Κίνα για την αντιμετώπιση μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η πανδημία COVID 19 και η κλιματική αλλαγή. Θέλουμε επίσης να επιμείνουμε σε μια πιο ισορροπημένη και αμοιβαία οικονομική σχέση, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε τις αξίες και τα πρότυπα μας.

Στο τέλος της συνεδρίασης, θα συζητήσουμε τα τρέχοντα ζητήματα που απαιτούν την προσοχή μας, συγκεκριμένα την κατάσταση στη Λευκορωσία, τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι και την κλιμάκωση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Το δείπνο θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε χώρο για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία για την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή και να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν η Τουρκία δεσμευτεί εποικοδομητικά. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι για να υπερασπιστούμε τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Η ΕΕ μπορεί να είναι ισχυρή στη διεθνή σκηνή μόνο εάν υπάρχει ανθεκτική και καινοτόμος οικονομική βάση.

Η COVID-19 αποκάλυψε αναμφίβολα ορισμένες από τις αδυναμίες της ΕΕ. Πιστεύω, ωστόσο, ότι πρέπει να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία, αξιολογώντας κριτικά πώς να κάνουμε την ΕΕ πιο ανθεκτική. Βασικά, θα ήθελα να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε καλύτερα τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ παράλληλα με μια ανοιχτή και ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα κάνουμε μια εις βάθος συζήτηση την Παρασκευή το πρωί σχετικά με το ξεκλείδωμα του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς, την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής πολιτικής και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από τις τελευταίες ψηφιακές εξελίξεις.

Το έκτακτο πακέτο ανάκαμψης, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο, θα βοηθήσει στη μεταμόρφωση των οικονομιών μας και, μαζί με τις Πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτές τις φιλοδοξίες.

Στο τέλος της συνάντησης, θα κάνουμε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανυπομονώ να σας δω στις Βρυξέλλες».