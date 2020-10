Τεχνολογία - Επιστήμη

Αμερικανικές εκλογές: ψήφος από το διάστημα για τέσσερις αστροναύτες

Θα εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που υπάρχει εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Τέσσερις Αμερικανοί αστροναύτες που θα αναχωρήσουν εντός των επόμενων ημερών με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) θα ψηφίσουν από το διάστημα στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, εκμεταλλευόμενοι αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

«Σκοπεύουμε όλοι να ψηφίσουμε από το διάστημα», είπε η Σάνον Γουόκερ, η οποία θα αναχωρήσει για τον ISS στις 31 Οκτωβρίου, μαζί με δύο άλλους Αμερικανούς και έναν Ιάπωνα, με έναν πύραυλο της εταιρείας SpaceX. «Η NASA συνεργάζεται πολύ καλά με τους διάφορους εκλογικούς οργανισμούς, επειδή όλοι μας κατοικούμε σε διαφορετικές κομητείες. Ήταν πιο απλό να πούμε ότι θα ψηφίσουμε από το διάστημα», πρόσθεσε, σε συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Μια άλλη Αμερικανίδα, η Κέιτ Ρούμπινς, η οποία θα πετάξει για τον ISS με έναν ρωσικό πύραυλο στα μέσα Οκτωβρίου, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ψηφίσει «δι αλληλογραφίας» από το διάστημα, μια επιλογή που φέτος εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιήσουν εκατομμύρια ψηφοφόροι, λόγω της πανδημίας.

Οι κανονισμοί για τις ψηφοφορίες διαφέρουν από Πολιτεία σε Πολιτεία, συχνά μάλιστα και από τη μία κομητεία στην άλλη. Ωστόσο στο Τέξας, όπου έχουν τη βάση τους οι Αμερικανοί αστροναύτες, υιοθετήθηκε το 1997 ένας νόμος που προβλέπει ακριβώς τη διαδικασία για τη «διαστημική ψήφο». Από το 2000, ο ISS είναι μονίμως επανδρωμένος από Ρώσους και Αμερικανούς οι οποίοι μένουν εκεί συνήθως γύρω στους έξι μήνες.

Οι εκλογικές αρχές του Χιούστον, όπου βρίσκεται το διαστημικό κέντρο Τζόνσον, δημιούργησαν ηλεκτρονικά, κρυπτογραφημένα ψηφοδέλτια που στέλνονται στους αστροναύτες μέσω της NASA. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αστροναύτες λαμβάνουν επίσης τους προσωπικούς, μοναδικούς κωδικούς τους που τους επιτρέπουν να ανοίξουν, να συμπληρώσουν και να ξαναστείλουν τον ψηφοδέλτιο στη Γη, στις αρχές της κομητείας τους.

Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τους υπόλοιπους Αμερικανούς που θα ψηφίσουν μέσω ταχυδρομείου, αλλά με μια μεγάλη διαφορά: στη διεύθυνση του αποστολέα, οι αστροναύτες γράφουν «χαμηλή γήινη τροχιά».