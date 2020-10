Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στη Βασιλίσσης Αμαλίας

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να βγει εκτός οδοστρώματος.

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Το όχημα ανατράπηκε, λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα, από άγνωστη έως τώρα αιτία, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβάτες.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που απεγκλώβισαν νεκρό τον έναν και τραυματίες τους άλλους δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.