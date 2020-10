Life

Μέγκι Ντρίο: φοβάμαι για τη ζωή μου (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» την Μέγκι Ντρίο. Για ποιους λόγους φοβάται για τη ζωή της; Τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται στα social media και οι haters.