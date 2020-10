Αθλητικά

Super League: για το... απόλυτο Ολυμπιακός και ΑΕΚ

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα στο Αγρίνιο. Ολόκληρο το πρόγραμμα του τριημέρου.

Λίγες ημέρες μετά την πρόκρισή του στους ομίλους του Champions League, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στα Γιάννινα για να αντιμετωπίσει (04/10, 20:30) τον τοπικό ΠΑΣ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League. Λίγο αργότερα, επίσης την Κυριακή (4/10), η ΑΕΚ κοντράρεται στο Περιστέρι (21:45) με τον Ατρόμητο, στον απόηχο της δικής της πρόκρισης στους ομίλους του Europa League.

Η τρίτη ελληνική ομάδα που είχε και θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ο ΠΑΟΚ, καλείται να ξεπεράσει τον αποκλεισμό από την Κράσνονταρ και να επιστρέψει στις επιτυχίες καθώς φιλοξενεί στο γήπεδο της Τούμπας (4/10, 18:15) τον ΟΦΗ. Σπουδαίο παιχνίδι διεξάγεται και στο Ολυμπιακό Στάδιο (16:00), με τον –ευρισκόμενο υπό πίεση– Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Άρη. Πρεμιέρα στο εφετινό πρωτάθλημα για τον Απόλλωνα Σμύρνης που περιμένει τη Λάρισα στη Ριζούπολη (18:15).

Η αυλαία της 4ης αγωνιστικής, πάντως, ανοίγει σήμερα (3/10) στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό να περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης και... πέφτει τη Δευτέρα (5/10), με τη Λαμία των τριών ηττών να κοντράρεται με τον Βόλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

19:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – Άρης

18:15 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

18:15 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης – Λάρισα

20:30 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός

21:45 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΑΕΚ

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

19:30 ΔΑΚ Λαμίας, Λαμία – ΝΠΣ Βόλος

Η βαθμολογία (3η αγωνιστική):

Άρης 7 6-3 ΑΕΚ 6 5-0 (2αγ.) Ολυμπιακός 6 5-0 (2αγ.) ΟΦΗ 5 5-4 ΠΑΟΚ 5 2-1 ΝΠΣ Βόλος 4 2-1 Αστέρας Τρίπολης 3 1-5 (2αγ.) Ατρόμητος 2 3-5 Λάρισα 1 1-2 (2αγ.) Παναθηναϊκός 1 1-2 (2αγ.) ΠΑΣ Γιάννινα 1 2-2 (1αγ.) Παναιτωλικός 1 1-3 Απόλλων Σμύρνης 0 0-0 (0αγ.) Λαμία 0 1-7